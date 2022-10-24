Родители оставили люльку с младенцем на полке для багажа: что забывают пассажиры в самолетах и куда попадают потерянные документы и бумажники

Корреспондент kp.ru поработала уборщиком в одном из аэропортов Москвы Фото: Shutterstock

- Маша, где паспорт? Как в самолете забыла? Ну е-мое! Вон стойка информации, пошли спросим, чего теперь делать!

Такие Маши-растеряши в аэропортах не редкость. Бывалые вам расскажут: паспорт еще что! Однажды горе-родители младенца в салоне забыли – вот это был номер! Люльку со спящим ребенком поставили наверх, пока багаж свой собирали и одевались. Там она и осталась. Благо, папа с мамой далеко уйти не успели – быстро опомнились и вернулись за дитем.

Все звонки «растеряш» поступают к диспетчеру – именно он контролирует уборку самолетов: какая бригада в какое время какой борт чистит.

- Але, Таня, паспорт находили? Седьмое место, да? Ага, кому отдали? Экипажу? Понятно, - Алексей диспетчером работает уже третий год.

Дело у него что называется спорится: успевает и на звонки отвечать, и за бригадами следить.

Владельцев паспорта он направляет к полицейским - именно им экипаж обязан отдать документ. А если б это был не паспорт, а что-то более ценное?

- В салоне камер нет, только на входах-выходах из самолета, - признает Алексей. - Могут ли уборщики присвоить, скажем, найденный в "кармашке" сидения телефон? Теоретически, да. Но зачем им так рисковать? Все данные о бригаде у нас есть, полиция работает прямо в аэропорту, с работы вылететь проще простого, да еще и проблемы с законом себе нажить. Смысл? У нас народ за свои места держится.

"ЗАЧИСТКА"

Уборщик самолета зарабатывает в среднем от 35 тысяч рублей за стандартный набор смен, диспетчер - в районе 50, переработками можно "добрать" еще почти половину зарплаты в сезон (летом, когда рейсов становится в разы больше). Работа тяжелая, смены 12-часовые.

У уборщиков есть строгий алгоритм действий. На борт заходит бригада из 5 человек, вынос мусора и пылесос - на мужчине. Девушки берут на себя бортовые кухни, салон и туалеты.

- Хорошо, если рейс короткий: там все только протереть нужно, мы проходим спецсредством везде - и по ручкам кресел, по полкам для багажа, откидным столикам. Для каждой поверхности - свои тряпки и "химия", - объясняет мне Аня, бригадир команды уборщиков. - А 9-часовой и более длительные рейсы могут показаться сущим адом - там в туалет-то страшно зайти. И это, не считая забытых в самых неожиданных местах использованных памперсов, презервативов и мешочков с последствиями "летной" болезни. Не для слабонервных, в общем, это.

ЧАС ПИК

Не для слабонервных - и работа диспетчера. Ему нужно распределять бригады так, чтобы самолеты не задерживались. В приоритете - так называемые "разворотные" рейсы (они высаживают пассажиров и через час-другой летят обратно).

Диспетчеру нужна ювелирная точность, ведь уборка - это не единственный процесс, который проходит самолет в аэропорту. Сначала выходят все пассажиры. Потом специальная служба забирает маломобильных граждан. После этого борт проверяют "безопасники" и лишь потом туда заходят уборщики. Стандартные 20-30 минут в случае накладок могут сократиться до 5-10 минут, за которые нужно навести хотя бы визуальную чистоту и порядок. Потом другая служба принесет на борт комплекты бумаги, салфеток и др.

Днем работает не менее пяти бригад, ночью - от четырех, а число рейсов - примерно одинаковое, и распределены они неравномерно. Часы пик приходятся на шесть часов вечера и на час-два ночи. При этом одно дело - убраться в самолете на 80 мест и совсем другое - там, где летело под 200 человек. Туда нужны две бригады или одна, но очень расторопная.

А ведь пассажиры могут сэкономить время бригаде, если будут аккуратными и не станут совать куда попало все накопившиеся за полет «отходы своей жизнедеятельности». Во многих авиакомпаниях перед окончанием полета стюардессы проходят по салону с тележкой и просят отдать накопившийся мусор. Не храните, отдайте! Это я вам, как человек, участвовавший в уборке, говорю.

Кстати

КТО РАБОТАЕТ

Состав сотрудников - мультинациональный, есть и русские, и мигранты. Уборщики не все хорошо говорят по-русски, не всегда понимают тонкости оформления документов на работу - все это им доступно объясняют... переводчики.

Чем расторопней и смышленей человек, тем больше у него шансов, начав с бригады, постепенно делать себе карьеру и зарабатывать деньги. Но человек "с улицы" сразу в руководители вряд ли попадет - слишком много нюансов о работе многочисленных служб нужно даже не знать, а понимать и чувствовать. Аэропорт живет своей особой жизнью, и чтобы стать ее частью, придется потрудиться.