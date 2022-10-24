«Никто не найдет себе таких условий, как в России»: Актриса Дарья Мельникова высказалась про обреченных эмигрантов

Дарья Мельникова давно уже выросла из звезды сериала «Папины дочки» во взрослую самостоятельную актрису

Дарья Мельникова давно уже выросла из звезды сериала «Папины дочки» во взрослую самостоятельную актрису — снимается в кино («С пяти до семи», «Соври мне правду»), играет в театре Ермоловой и воспитывает сыновей Марка и Артура от сбежавшего от нее и из России скандального и конфликтного актера Артура Смольянинова. Ютуб-блогу Popcake актриса дала восьмиминутное экспресс-интервью, в котором объяснила позицию по поводу происходящего в мире, стране и театре.

ПРО ЭМИГРАЦИЮ

«У меня есть дети и некоторые опасения [в связи с угрозами Украины и диверсиями, которые террористы устраивают на территории РФ], волнение. И дальнейшие мои действия будут зависеть от того, что будет происходить. Я именно сейчас как никогда ощутила потребность в русской культуре и необходимость быть нужной в этом месте, где мы есть. Никто [из коллег] в эмиграции не найдет себе таких условий, работы, как в России. Все это сложно, несмотря на «стирание границ». Поэтому большинство артистов продолжают работать и остаются здесь».

ПРО СКАНДАЛЫ В ТЕАТРЕ ЕРМОЛОВОЙ

«Я ничего об этом не знаю (театр то и дело сотрясают скандалы — то сняли спектакль, то отстранили режиссера, то актеры судятся с худруком, то Олег Меньшиков уходит с поста директора — Авт.). Прихожу в театр, здороваюсь с охранником, вешаю куртку, прохожу в репзал и работаю. Видимо, все скандалы проходят в другой комнате. У нас нет столовки, где можно это обсудить, может, в этом проблема? Поэтому новостей и сплетен не знаю»

ПРО ОТНОШЕНИЯ С БЫВШИМ МУЖЕМ

«У нас на самом деле хорошие отношения (Артур Смольянинов развелся с матерью двоих своих детей и уехал из России — Авт.). Мы поддерживаем друг друга. Я рада, что у меня есть такой человек в жизни».