«Да, диабет»: книга о том, как жить долго и счастливо с этим диагнозом

Здесь вы найдете все, что вы не еще не знали о диабете, о чем вам не говорят эндокринологи и умалчивают другие врачи. И еще 5 поводов купить новую книгу издательства «Комсомольская правда»

Ольга Павлова - практикующий врач-эндокринолог, диетолог, врач спортивной медицины, автор популярного блога на YouТube, у которого почти миллион подписчиков, наконец-то написала книгу «Да, диабет». Она обязательно должна быть в домашней библиотеке у каждого пациента с диагнозом «сахарный диабет». И ее нужно прочитать всем родным и близким. И вот почему:

1. Ее можно читать с самого начала или изучать интересные для вас главы, из которых вы узнаете, как развивается заболевание, о современных методах лечения, а также эффективных диетах.

2. Поймете, что дело не только в продуктах с сахаром, и узнаете, что стресс, боль и перенесенный ковид тоже могут влиять на уровень сахара в крови.

3. Узнаете, кому, зачем и сколько углеводов стоит потреблять, как считать хлебные единицы. А также сколько углеводов необходимо при разных типах диабета и как происходит снижение и набор веса при диабете.

4. Удивитесь, когда прочитаете, что вовсе не обязательно отказываться от сладкого и что далеко не все сахарозаменители полезны.

5. Увидите, что спорт может быть не только полезен, но и вреден. И благодаря грамотным советам научитесь подбирать правильные физические нагрузки при диабете.

Другими словами, благодаря книге «Да, диабет» вы научитесь не только сосуществовать, но и полноценно жить с этим заболеванием. Ведь после прочтения вы точно будете знать, как привести сахар в норму, избежать развития осложнений. А значит, научитесь чувствовать себя энергично на протяжении долгих лет.