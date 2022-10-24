Иностранным военным атташе рассказали о «грязной бомбе» Зеленского

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова подрыв такого боеприпаса неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности

В воскресенье Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими иностранными коллегами из Франции, Турции, США и Великобритании.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы»», - сообщили в Минобороны России.

А в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг для военных атташе. Он рассказал представителям военных ведомств иностранных держав об угрозах радиационной безопасности, что несет сегодня киевский режим.

«Подрыв киевским режимом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса нужен для того, чтобы обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», - заявил Кириллов, а также напомнил, что еще 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о намерении восстановить ядерный статус Украины.

Начальник войск РХБЗ отметил, что за время проведения специальной военной операции Зеленский неоднократно призывал страны НАТО нанести удар по Российской Федерации. Вот одна из цитат украинского политика: «Что должно делать НАТО? Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России...».

И совсем недавно, 22 октября в интервью канадским телеканалам Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой, где расположен Офис президента Украины.

ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Кириллов напомнил иностранным атташе о ситуации с провокациями украинских военных на Запорожской атомной электростанции, самой большой атомной станции в Европе.

«С 24 февраля по настоящее время территория Запорожской электростанции подверглась 39 огневым ударам со стороны вооруженных сил Украины, 10 из которых с применением беспилотных летательных аппаратов и 29 с использованием различных артиллерийских систем», - отметил Кириллов.

Диверсанты с Украины продолжают попытки нанести ущерб атомной станции несмотря на широкий общественный резонанс.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой «грязной бомбы». Работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», - подчеркнул начальник войск РХБЗ Минобороны России.

По его словам на Украины для создания «грязной бомбы» могут использоваться материалы с трех действующих атомных электростанций: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тысяч тонн обогащенного до 1,5 % оксида урана. А есть еще отходы с Чернобыльской АЭС содержащие уран-238, уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда.

«На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», «Подлесный», «Россоха» может разместиться более 50 тысяч кубометров радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для «грязной бомбы». Кроме того, Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до тысячи тонн в год, - отметил Кириллов.

ПЛАНЫ УКРАИНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ

«Хочу напомнить, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.

При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.

В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», - перечислил выступающий.

По данным разведки, киевский режим собирается «замаскировать» взрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.

Начальник РХБЗ Минобороны России напомнил, что подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда в 2017 году в городе Хан-Шейхун «Белые каски» сняли пропагандистские ролики о «применении» химического оружия правительственными войсками. Снимали даже без средств защиты от радиации, что лишь подтверждает создание фейка. Но американцы используя эту провокацию как предлог, в нарушение решений Совета безопасности ООН нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат.

Но Украина не Сирия. У Киевского режима под рукой научная база - Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также Институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВЗРЫВ «ГРЯЗНОЙ БОМБЫ»

«Таким образом, на Украине имеется мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания. А ее подрыв неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров», - предупредили Кириллов иностранных атташе.

Генерал-лейтенант также не исключил, что используя провокацию с применением «грязной бомбы» Зеленский рассчитывает: «запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста».

Представитель Минобороны подчеркнул, что военным ведомством организована постоянная работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины, а все силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.