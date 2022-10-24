Депутат мгновенно лишился голоса: в парламенте Нидерландов проговорились, что планетой управляют рептилоиды

Депутата Нидерландов Боде лишили голоса за заявление о том, что планетой управляют рептилоиды Фото: wikimedia.org

Депутата Генеральных Штатов Нидерландов Тьерри Боде сделал заявление, которое никто не ожидал. Он назвал себя сторонником популярной теории заговора, которая гласит, что мир управляется рептилоидами.

Как пишет «Ле Монд», неделю назад Боде заявил в интервью подкасту «Геополитика и империя», что, по его мнению, мир «управляется злыми рептилиями», подтвердив правоту популярной теории заговора, созданной британским писателем Дэвидом Айком. Тот написал книгу, в которой утверждал, что рептилоиды нападают на белокурых детей, чтобы высосать из них кровь.

Коллеги Тьерри Боде на заявления своего коллеги только покрутили пальцем у виска и подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы лишить Боде права выступлений на ближайшие восемь месяцев. Официально подобное решение мотивировалось тем, что депутат также отказался декларировать свои доходы от другой деятельности, например работе издателем. Сам Боде счел это «атакой на демократию», а члены его партии «Форум за демократию» и «сочувствующего» движения «Партия свободы» покинули зал заседаний.

Впрочем, опасаясь скандала Боде уже заявил, что использовал в своей речи «метафору», чтобы показать «отсутствие чувств» у современных политических лидеров. Сам парламентарий добавил, что «не так много знает» об оккультизме, правда подчеркнув, что существует «множество признаков», позволяющих заключить, что в мире не бывает случайных совпадений. Новых откровений за столь витиеватой фразой не последовало.

В общем, смысл слов Боде остались тайной. Возможно, своим выступлением он решил подогреть интерес к визиту в Амстердам в начале ноября самого автора «теории рептилоидов» Айка, который был приглашен коалицией «Вместе за Нидерланды», в которую входят ультраправые активисты, группы противников вакцинации и «желтые жилеты».