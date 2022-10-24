Искусство с молотка: последнее письмо Джона Леннона ушло за 64 тысячи долларов, а картину Тициана выставили за 13,5 миллионов долларов

На торги выставлен последний автограф Джона Леннона Фото: EAST NEWS

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Предметы искусства или личные вещи звезд традиционно высоко пользуются спросом на рынке аукциона. Так, за последнее время сразу несколько крупных лотов или выставили на продажу, или уже продали. «КП» представляет обзор на них.

«Венера и Адонис»

Полотно итальянского художника Тициана Вечеллио уйдет с молотка в Лондоне на знаменитом аукционе Sotheby's. Картину выставили на торги с начальной ценой в 12 миллионов фунтов стерлингов (13,5 миллионов долларов или 832,7 миллиона рублей). Эта работа входит в серию из семи полотен мастера, отражающих трагическую историю героев поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия. Аукционный дом Sotheby's анонсирует эту работу как самую важную у Тициана, которую продадут в этом столетии.

Полотна из серии, известной как «поэзия» (poesie), создавались художником в течение 11 лет для испанского короля Филиппа II в XVI веке. В те времена работы считались откровенными — в присутствии дам их прикрывали гардиной.

Рукопись Годара

Еще один крупный лот — сценарий фильма «Презрение» франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара. Ценность работы в том, что она рукописная: 59 листов, исписанных вручную, и 24 машинописных листа с правками автора. Изначально лот оценили в 120 тысяч евро (7,1 миллиона рублей), но на торгах ставку подняли до 302,4 тысяч евро (18 миллионов рублей) — за эту сумму рукопись и купили.

Фильм «Презрение» по мотивам одноименного романа итальянского писателя Альберто Моравиа вышел в 1963 году. Картина повествует о сценаристе Поле Жавале, который пытается заработать деньги на эксплуатационном фильме и знакомит жену (Брижит Бардо) с продюсером, который открыто выражает симпатию к красивейшей девушке.

Леннон в письмах

Довольно формальный с виду и скучный документ о том, кому лидер Beatles Джон Леннон доверяет право голосования на внутрикорпоративном собрании Apple Corps Limited, делает уникальным то, что письмо это было составлено музыкантом в день его убийства — 8 декабря 1980 года. Буквально за несколько часов до смерти. Бумага предназначалась бухгалтеру Барри Николсу, который должен был засвидетельствовать факт передачи Ленноном прав на использование его голоса на собрании корпорации Beatles трем доверенным лицам.

Торги начинались с отметки в 30 000 долларов (1,8 миллиона рублей) и остановились на цифре 63 750 долларов (3,9 миллиона рублей). Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll подтвердил оригинальность письма сертификатом подлинности. Получается, это был последний автограф Джона Леннона.