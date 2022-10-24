Путину рассказали о защите от хакерских атак и кибервойсках России

Надо отдать должное Дмитрию Николаевичу, отвечал он долго. Поэтому мы взяли только главное из доклада чиновника. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Владимир Путин встретился с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Перечень областей, за которые отвечает замглавы правительства, на сайте Кабмина занимает 9 строк убористого текста! Начиная с туризма и заканчивая технологическим развитием.

- Расскажите об отрасли, даже точнее сказать, об отраслях, которые вы курируете, - попросил президент.

Надо отдать должное Дмитрию Николаевичу, отвечал он долго. Поэтому мы взяли только главное из доклада чиновника:

СОЦУСЛУГИ

Несмотря на санкции и пандемию, все задачи по цифровизации выполнены.

- (Рост доли социально значимых услуг онлайн) с 2019 по 2022 год – в 16 раз? Прилично, - удивился российский лидер, изучив статистику.

Только за прошлый год в 9(!) раз увеличилось количество подключенных к интернету учреждений. Десятки тысяч фельдшерских пунктов, школы, пожарные части… На Госуслугах личные кабинеты есть у 99 млн. человек. То есть, почти каждый уже начал получать какие-то услуги от властей без личного присутствия.

- Более трети заявлений в ЗАГС подают онлайн, - заметил Чернышенко.

КИБЕРШТАБЫ

За год на 80% выросло количество хакерских атак. Если раньше в основном страдал бизнес, то теперь достается госсектору.

- Эта борьба будет продолжаться всегда – против нас воюют кибервойска всех недружественных стран. По вашему поручению организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти, на всей критической инфраструктуре. Мы продолжаем обороняться, - заверил вице-премьер.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Каждый год растет количество бюджетных мест. 75% - доля студентов из регионов на бюджете.

- Индекс доступности – больше 56%, - заметил Чернышенко. Это доля выпускников 11 классов, которая может учиться в вузе бесплатно.

ТУРИЗМ

Замглавы правительства рассказал, что инвестиции в туриндустрию выросли в 20 раз. Деньги вкладывает и правительство, и частный бизнес.

- Триллион на горизонте до 2024 года инвестируется в отрасль, - доложил чиновник.

Совсем недавно Путин упразднил Ростуризм. Развитием индустрии путешествий и отдыха теперь занимается Минэкономики.

Кстати, после закрытия для нас границ многих стран, россияне начали активно изучать внутренние регионы. Если раньше командировочных было в два раза больше туристов, то теперь пропорции поменялись ровно наоборот.

ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РАСШИРЯТ НА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Сейчас восстанавливаем спортивную инфраструктуру в Мариуполе «Ильичёвец», «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун», в Донецке дворец спорта «Дружба», - пеерчислил Чернышенко.

- С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу, - добавил он.

- Спортивная инфраструктура в этих регионах в плачевном состоянии, да? – спросил Путин.

В ответ вице-премьер заверил, что ремонтом спортивных объектов плотно занимается правительство. Это значит. что все будет починено в кратчайшие сроки.