Дети увлеклись новым способом опасной токсикомании: в зоне риска школьники от 9 до 17 лет

Берегите детей, ничего хорошего в таких развлечениях нет Фото: Shutterstock

Официальный телеграмм-канал Роспотребнадзора РФ рассказал о новом виде (на самом деле совсем не новом) токсикомании у школьников — сниффинге. Это когда ребенок вдыхает газ из зажигалок или баллончиков для их заправки. В основном так развлекаются дети от 9 до 17 лет.

«Вдыхание газа чрезвычайно опасно для здоровья, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. - Сниффинг вызывает тяжелую токсическую зависимость, хронические болезни, тормозит психическое развитие. Ребенку все труднее учиться, снижается интеллект, развивается депрессия. Поведение становится агрессивным и неуправляемым».

Все это не только из-за воздействия газа, но и гипоксии: больше газа, меньше кислорода. А значит ниже концентрация кислорода в крови, а это уже негативно влияет на функции головного мозга, сердечно-сосудистой системы. Последствия могут быть самыми разными – от головной боли до аритмии и паралича дыхания.

«Не исключен и летальный исход в результате сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода», - предупреждает Роспотребнадзор.

Вообще-то, явление это далеко не новое, известно как минимум с 2013 года, пишет «Учительская газета». И это увлечение, действительно, смертельно опасно: в 2016 году с ним связывают гибель 65 подростков, в 2018 зафиксировали 154 летальных исхода. Цифры растут, а в этом году увлечение приняло и вовсе повальный характер. Причиной смерти становится токсические отеки головного мозга и легких, паралич дыхательной системы, нарушение работы сердце. Даже однократное употребление может стать смертельным.

Так и слышим, как сейчас взрослые говорят: ну и что, мы в свое время, в 80-е тоже бензин нюхали и ничего, выросли не дураки. Может, и не дураки, а могли бы стать гениями...

Берегите детей, ничего хорошего в таких развлечениях нет.