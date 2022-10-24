Знаменитый сериал в 2016 году предсказал конфликт на Украине и назвал условия его завершения

Кадр из популярного американского сериала «Элементарно».

Американский сериал «Элементарно» — очередное художественное переосмысление приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В проекте Холмс (Джонни Ли Миллер) поборол наркозависимость и остался в Бруклине консультировать нью-йоркскую полицию по запутанным делам. Для присмотра за неуравновешенным сыщиком его отец нанимает ему в помощь доктора Джоан Ватсон (Люси Лью).

Проект выходил на канале CBS с 2012 по 2019 годы. Серия, где упоминается противостояние России и Украины при активном участии США, вышла в январе 2016 года и относится к четвертому сезону. Называется она «Murder Ex Machina» («Убийство из машины») — по аналогии с античным театральным термином Deus Ex Machina («Бог из машины»). В ней Холмс и Ватсон ищут хакера, ответственного за три убийства, в том числе смерть российского миллиардера, посещавшего Нью-Йорк. Конечно, ниточки от олигарха тянутся к правительству РФ. Пока сыщики идут по следу, они погружаются в запутанную систему поставок вооружения, общаясь с бизнесменами, зарабатывающие на этом во время военных конфликтов.

Так, во время одной из сцен Холмс и Ватсон оказываются на теннисной тренировке одного из ключевых героев — крупного продавца оружия по фамилии Соубл (Том Вопат), который подтверждает, что продавал оружие украинцам. В долг.

— У нас говорят «Война идет на пользу бизнесу», — поясняет оружейный барон, работая ракеткой. — У русских и свое оружие отличное. Русские заплатили мне все деньги в рублях, деньги на счете в Москве. Но США и Евросоюз установили санкции против русских за то, что они полезли на Украину, включая ограничения экспорта. Так что курс рубля сильно упал.

— То есть вы ждете окончания войны, чтобы рубль поднялся и вы обменяли деньги, — отмечает догадливая Ватсон.

— А что с украинцами? — уточняет Холмс. — Ведь сделки с ними составляют львиную долю ваших военных спекуляций.

— Конечно, я продал им много товара, — объясняет бизнесмен. — Но мне не заплатили. У них нет денег. Вашингтонские друзья уговорили меня поставить им оружие в долг. В итоге мне не выплатили и цента. Если война продолжится, украинцы не смогут выплатить долги. А мне придется списать эти суммы как потери.

— Каким компаниям выгодно продолжение войны? — интересуется пытливая доктор.

— Природный газ из Голландии, азербайджанская икра, польская водка, норвежская древесина, — Сейчас наживаются те, кто производят товары, аналогичные тем, что Россия не может экспортировать из-за санкций.

Том Вопат и Люси Лью на съемках пророческого эпизода.

Сценарий именно этого эпизода, в котором сыграли и несколько русских актеров (Александр Соковиков, Кирилл Никифоров) создавали Роберт Доэрти и Роберт Хьюитт Вольф, работавший до этого в крупных американских сериалах — «Звездный путь», «Прослушка» и др.

Несмотря на то, что в сети отрывок из сериала буквально считают «пророческим», сценаристы «Элементарно» не дотянули до настоящих «откровений». Поставки оружия во время войны, работа мафии, противостояние кланов, санкции и выгодоприобретатели — то, о чем говорят все политики мира с утра до вечера, и то, что сопровождает буквальное каждый военный конфликт. В настоящее время на планете Земля их десятки (Сирия, Израиль, Йемен, Мали, Нигерия, Ливия, ЦАР, Конго и т.д.).

Впрочем, о том, что между Россией и Украиной вскоре начнется горячее противостояние, в 2016 году много и открыто говорил разве что Владимир Жириновский. Поэтому сценаристов «Элементарно» действительно можно отметить за смелость фантазии, подобравшейся так близко к настоящему дару предвидения.

Так что теперь придется внимательнее смотреть американские сериалы, там, похоже, многое знают. Или предчувствуют.