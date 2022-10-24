Мишустин поручил контролировать обеспечение участников СВО всем необходимым

В понедельник премьер Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета для обеспечения нужд СВО. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В понедельник премьер Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета для обеспечения нужд СВО. Совет был создан на прошлой неделе по поручению президента.

- Наша задача - выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов власти, регионов и специальных служб, - пояснил задачи координационного совета Мишустин, который он сам и возглавил.

В совет вошли вице-премьеры, курирующие профильные направления, руководители силовых ведомств и экономического блока.

Премьер отметил, что все решения должны приниматься быстро и четко, а для всех бюрократических согласований должен быть организован «зеленый коридор».

Среди задач координационного совета - обеспечение лекарствами, медизделиями, и питанием российских военных.

- Армия и флот, все наши воины, находящие на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки, - отметил Мишустин.

В координационном совете у Мишустина будет два заместителя. Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за поставку вооружений и имущества в войска. А Дмитрий Григоренко станет курировать нормативно-правовые вопросы и финансы.

- Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений, - поручил Мишустин.

Вошедший в координационный совет мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать меры безопасности в регионах. Мишустин напомнил, что губернаторы регионов должны контролировать вопросы безопасности на критической инфраструктуре, включая энергетические и транспортные объекты, а также связь.

Во вторник координационный совет будет держать свой первый отчет перед президентом. Владимиру Путину доложат, как организована обратная связь с мобилизованными и их семьями по вопросам, связанными с денежными выплатами.

Напомним, по поручению президента, участники СВО не должны получать меньше 195 тысяч в месяц.