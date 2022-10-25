В Москве до 13 ноября в салонах билайна можно сэкономить на покупке смартфона, аксессуаров и услугах связи

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В Москве появилось выгодное предложение для тех, кто в ближайшее время планирует обзавестись новым смартфоном. В салонах мобильной связи билайна до 13 ноября действует специальное предложение, в рамках которого по цене новенького телефона покупатель получит аксессуары к нему, а также сэкономит на услугах мобильной связи.

В акции участвуют топовые модели смартфона Redmi в ценовом диапазоне от 8990 до 17 990 рублей. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Одна из самых популярных акционных моделей - Redmi Note 11. В смартфоне яркий 6,43-дюймовый экран Аmoled, мощный процессор, классная камера на 50 МП, хорошая батарея на 5000 мАч с функцией быстрой зарядка 33 Вт, два динамика и другие интересные характеристики.

Подробнее о спецпредложении здесь. Приобрести телефон по выгодным условиям можно в том числе и на сайте интернет-магазина оператора.

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