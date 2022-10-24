92% россиян уверены, что распространение COVID-19 было запланированной акцией

В то, что опасный вирус - дело рук природы, верят лишь 2% россиян. Фото: REUTERS

Немецкие ученые нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. Результаты исследования показали, что COVID-19 был синтезирован в лаборатории с вероятностью 99,9%. Как оказалось, россиян эти показатели ничуть не удивили. Так, 96% опрошенных и так были уверены, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

При этом, как показало исследование, большинство россиян считает, что коронавирус не просто был создан искусственно, но и распространен был намеренно. 59% респондентов считают всю пандемию с ее ограничениями и последствиями – спланированным актом.

«Как бы цинично это не звучало, но планета перенаселена. Вот некто и решил немного проредить население Земли. С той же целью, скорее всего, продвигается повестка ЛГБТ, дабы не население не размножалось так активно», - делится своим мнением участник опроса.

«Мы и без немецких ученых сразу поняли, что вирус искусственный и выведен в биолабораториях», - соглашается другой.

«Многие простые люди и так с самого начала были уверены, что этот вирус разработан человеком. И нужен он был, чтобы уничтожить часть населения Земли, а заодно, заработать огромные деньги», - отмечает третий.

Еще треть россиян соглашаются, что заражение людей новой коронавирусной инфекцией было намеренным, но, по их мнению, эпидемия не должна была принять таких пугающих масштабов, а лишь поразить конкретные народы или страны. Однако, скорее всего, вирус оказался более заразным или сложным, и в какой-то момент заболеваемость просто вышла из-под контроля.

«Вряд ли те страны, где был разработан вирус, хотели сами заразиться. Просто они не ожидали, что могут в какой-то момент потерять контроль над ситуацией», - отмечает респондент.

В то, что коронавирус попал в массы случайно из-за утечки из биолаборатории, невнимательности или халатности сотрудников верят 4% опрошенных.

И только 2% россиян считают, что коронавирус – это естественный вирус, который появился сам собой и случайным образом распространился, а теории о его искусственном происхождении полностью надуманные.

Оставшиеся 2% заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 15,7 тысячи человек.

Напомним, ранее исследование немецких ученых прокомментировал молекулярный биолог, вирусолог Петр Чумаков. По его словам, доказать сейчас со стопроцентной вероятностью естественный или синтезированный вирус SARS-CoV-2 уже невозможно.