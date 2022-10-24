Новая сторублевая купюра застряла на пути к кассам

С этого года в обращение должны поступать купюры с новым дизайном. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

С этого года в обращение должны поступать купюры с новым дизайном. Первой ласточкой должна была стать сторублевка. О том, что ее запускают в оборот, Центробанк отчитался в середине лета. В регуляторе заявили, что процесс будет постепенным. Но вышла заминка.

Как пояснили «КП» представители отрасли, банки действительно получили тестовые партии новых купюр — для настройки оборудования. И тут возникла проблема — из-за санкций во многие модели банкоматов не удалось поставить обновление, которое позволяет идентифицировать банкноту. А поиск обходных путей занимает время. В итоге в кассы банков новые купюры так и не попали. Отгружать следующие партии банкам ЦБ прекратил.

- В активное обращение банкноты будут поступать по мере готовности банковской инфраструктуры, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

Как подсчитали в Ассоциации банков России, пока лишь 20% банкоматов способны принимать обновленные сторублевки. А внутренняя кассовая техника обновлена на 75%. Хотя есть и передовики - в некоторых крупных банках готовность даже банкоматов составляет до 95%.

- Большинство поставщиков оборудования уже получили адаптационное программное обеспечение для настройки техники. Установка обновлений на валидаторы, банкоматы, платежные терминалы будет производиться после завершения тестирования. Проводить оценку готовности оборудования к приему новой банкноты пока преждевременно, - добавили в пресс-службе Центробанка.

В целом, как считают эксперты, большой проблемы в этом нет. Сторублевые купюры граждане редко «скармливают» банкоматам. А выдавать для размена эти устройства могут и банкноты старого образца (те еще долго будут ходить наравне с новыми дензнаками). А вот что касается других номиналов, то их судьба пока неизвестна. Скорее всего, выход в «свет» для них тоже отложат.

Напомним, новую денежную реформу в ЦБ объявили несколько лет назад. Ее цель — обновить весь номинальный ряд, за исключением относительно новых 200 и 2000 рублей. У купюр меняется дизайн и набор защитных признаков.

Так, в ближайшие годы — сразу после сторублевки - планировалось выпустить в оборот новые купюры в 1000 и 5000 рублей (2023 год), 500 рублей (2024 год), а также 10 и 50 рублей (2025 год). Теперь эти планы сдвигаются как минимум на год.