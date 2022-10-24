Снайпер с позывным «Москва» на стрельбище. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ОТ ДОМА ДО ФРОНТА — 20 МИНУТ

Противник не успел воспользоваться последними сухими осенними днями, по крайней мере у нас, под Донецком. C воскресенья небеса вывалили на Донбасс всю влагу, что так долго копилась. Ожидая новостей, фронт замер, даже прифронтовые асфальтовые дороги превратились в раскисшие деревенские проселки – каждая новая «броня» вытаскивала из полей и лесопосадок все новые тонны грязи.

С товарищем, снайпером с позывным «Москва», мы давно договорились, что как только начнется сезон дождей, мы съездим и пристреляем подаренные тылом устройства – так называемые «Дульные тормоза-компенсаторы», такие серьезные стальные цилиндры. Их накручивают на срез ствола, фиксируют специальной защелкой. Звук выстрела сразу же в половину меньше, а пламени, которое демаскирует стрелка, нет вообще.

Я собирался отснять пристрелку, потому что тыл должен знать, что его недешевые подарки попали по назначению в добрые руки.

Ехать от моего дома в Донецке до фронта - 20 минут. И ранним утром я оказался в полуразмотанном артиллерией пригородном поселке. По дороге со мной чуть не случился родимчик: было ощущение, что наш миномет, притаившийся в совершенно пушкинском осеннем лесу, выстрелил мне прямо в приоткрытое окно. Миномет вел беспокоящий безответный огонь – противник помалкивал. В небе висела водяная пыль – коптеры при такой погоде особо не летают, ни наши, ни чужие.

Снайпер армии ДНР в составе разведывательной группы в лесополосе под Донецком. Фото: Дмитрий СТЕШИН

КОРМЯТ ОТЛИЧНО: КАРТОШКА, МАСЛО, СГУЩЕНКА...

Снайперы, с порога предложили мне на выбор: «куриный супчик, чай, кофе или какао». Это был хороший знак. Я примостился на снарядном ящике с кружкой кофе и полуутвердительно заметил:

- Кормят хорошо…

Такой реакции не ожидал:

- Вообще отлично с кормежкой. Начпрод так и говорит: ребята, что надо, говорите – картошка, масло, сгущенка, пайки, заезжайте, выдам.

- А вы?

- Что-то берем. Пайки не лезут давно. Качество у них чуть просело в последние три года и все время питаться ими просто запрещено из-за консервантов. Так что сами ездим раз в неделю в город и закупаемся продуктами, тут ехать то…

Помянули недобрым словом «Салат воронежский», его поставляют в армию в трехлитровых банках и так и выдают. Консистенцию салата описать сложно, нет цензурных слов. Видно, что парни давно обдумывали этот салат, предаваясь мечтам:

- Взять бы того, кто этот салат для армии закупает, - в сердцах заметил «Москва», - посадить в изолированное помещение и недели три кормить только им…

- А хлеб к салату?

- Конечно, хлеб выдать, мы же не бандеровцы!

- Ну, а в целом?

- В целом, мы ж говорим — кормежка отличная.

Военнослужащий армии ДНР в составе разведывательной группы на бывших позициях ВСУ. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЕВ — КАК В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ

Поговорили о гуманитарке. Я участвовал в нескольких миссиях, помогал завозить «моим» снайперам прицелы с тепловизорами. Мне было интересно, как долго живут такие устройства на фронте?

«Москва» меня успокоил:

- Долго? Ты что! Прицелы, которые ты привез летом, ребята у сердца держат! Все же понимают, что без них ты слепой, берегут.

Снайперская винтовка с ДТК (тем самым дульным тормозом-компенсатором) влезала в машину только по диагонали. Кое-как уложились и тихонько тронулись на стрельбище. Пересекли старый, разбитый погранпереход, который 8 лет совпадал с линией фронта и выбрались на Запорожскую трассу. Мокрые лесопосадки жили своей жизнью – артиллерия продолжала работать не смотря на дождь. Спросил «Москву»:

- Как там на передке (ну, на самой передовой)?

- Пока никак, без изменений, стоим в жесткой обороне, что мы, что они. В блиндажах пока сухо, печки еще не ставили.

- Почему? Засекут дронами с тепловизорами?

- Нет, не в дронах дело, все думают, что Россия скоро будет наступать. Нас пополнили, наконец-то. Как летом было ты видел, такого уже нет.

- Противник активничает?, - узнаю последние новости с фронта на 24 октября 2022 года.

- Тоже держит оборону. Я так понимаю, у них под Донецком одна задача – удержать позиции любой ценой. Арта работает редко, вот прямо по пальцам пересчитать. Есть ощущение, что выбрали они все снаряды, не может Европа больше поставить. Я тут читал мемуары Мольтке (начальник Германского полевого штаба в Первую мировую. – Авт.), там же какое-то колоссальное количество боеприпасов уходило ежедневно. Их на вагоны считали. А тут уже 8 месяцев идут бои такой же интенсивности, как в Великую Отечественную.

Специальный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин на передовой под Донецком. Фото: Дмитрий СТЕШИН

УКРАИНЦАМ ВЫДАЮТ ГОРСТЯМИ ТАБЛЕТКИ «ДЛЯ БОДРОСТИ»

Поговорили о настроениях противника, насколько их может отследить снайпер своим глазом и по радиоперехватам. «Москва» меня удивил:

- По их пленным, чувствуется, что ОНИ вымотались. Так ничего особо-интересного эти пленные не рассказывают. Но есть одна деталь. Им начали выдавать медикаменты наборами. Условно говоря: взгрустнулось, съел красную таблеточку, нужно взбодриться – синюю, захотел поспать – белую. Но что это за препараты, как называются, пленные не знают. Выдают без упаковок, горстями.

На стрельбище «Москва» распорядился:

- Так, машину загоняй в эту ложбину, сеткой не надо накрывать, сегодня не летают. Вооон, видишь – будка трансформаторная? Мы тут приводили к нормальному бою винтовки и на наших глазах в нее прилетело из миномета.

«Москва» расстелил специальный коврик, положил под руку рюкзачок с боеприпасами, достал бинокль-дальномер. В ложбинку нашу, чуть ли не на брюхе съехала потрепанная «шестерка» с донецкими бойцами. Парни достали простенький коптер и подняли его в серое низкое небо. Молодой боец показывал пожилому мужику, как с ним управляться. Коптер летал, «Москва» постреливал, подкручивая прицел. И никто никого не заставлял этим заниматься согласно каким-то учебным планам, нарисованным в штабных кабинетах далеко от фронта. Все понимали, что без этого не победить, а побеждать придется.