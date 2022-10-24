Глава Тульской области Алексей Дюмин передал военнослужащим снаряжение и технику

Губернатор Алексей Дюмин побывал на полигоне 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области 24 октября навестил мобилизованных земляков. Алексей Дюмин побывал на полигоне 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где проходят подготовку по боевому слаживанию призванные на службу туляки. Глава региона привез военнослужащим новое снаряжение и технику: 12 автомобилей, 20 квадроциклов и специальное оборудование.

Алексей Дюмин пообщался с бойцами и рассказал, что уже поручил закупить для мобилизованных новую партию автомобильной и другой специальной техники. Губернатор проверил, как идет подготовка снайперов, расчетов крупнокалиберного пулемета «Корд», пулемета Калашникова, гранатометов АГС-17 и РПГ-7Д. В этот день для мобилизованных туляков также проводились занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях. Призывников обучают опытные инструкторы – их привлекли к занятиям по поручению Алексея Дюмина.

«Как глава региона я продолжаю полностью контролировать все моменты – начиная от вашего зачисления, размещения, обеспечения и завершая доукомплектованием всем необходимым. Все выплаты и льготы, положенные военнослужащим, будут предоставлены неукоснительно и в полном объеме. Этот вопрос – на моем личном контроле», - отметил Алексей Дюмин.

Глава региона передал бойцам 12 автомобилей, 20 квадроциклов и специальное оборудование. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор сообщил, что объявленная президентом России частичная мобилизация проходит в соответствии с намеченным планом. Глава региона пообещал, что призывники из Тульской области, попавшие на подготовку в другие регионы, также не останутся без заботы и поддержки.

«Большое спасибо вам за то, что вы в строю. Большое спасибо вашим родителям за то, что воспитали настоящих защитников Отечества. Еще раз успехов вам, парни! Желаю вам выполнить все поставленные задачи. Мы ждем вас домой с победой. И будем оказывать всестороннюю помощь вам и вашим семьям», - отметил Алексей Дюмин.

Ранее губернатор поручил сотрудникам правительства Тульской области проверить, в каких условиях проходят службу мобилизованные туляки, направленные на боевое слаживание в другие регионы. Алексей Дюмин распорядился организовать выезды в военные части и на месте убедиться, что мобилизованные жители региона обеспечены всем необходимым. По словам министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Евгения Кирдяпкина, были проведены рабочие встречи с командованием воинских частей и беседы с мобилизованными. В отдельных случаях выявили проблемы с обмундированием и экипировкой.

Алексей Дюмин пообещал, что призывники из Тульской области, попавшие на подготовку в другие регионы, также не останутся без заботы и поддержки. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

«Необходимо постоянно быть в контакте со всеми воинскими частями, где находятся наши парни, оказывать помощь им и их семьям», – подчеркнул Алексей Дюмин.

По распоряжению главы области тульские предприятия увеличивают объемы выпуска необходимой для армии продукции: балаклав, тельняшек, спальников, баулов и других вещей. Более 20 предприятий региона уже перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих. Тульские власти оказывают производителями все необходимое содействие.