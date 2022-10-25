Спецоперация на Украине, последние новости на 25 октября 2022 года: мобилизация на Украине и ядерная провокация Зеленского

Подготовка мобилизованных военнослужащих российской армии на полигоне в ДНР. Фото: REUTERS

Специальная военная операция продолжается, а «Комсомолка» продолжает публиковать последние новости с фронтов и раскрывать подробности политической обстановки вокруг нее.

25 октября в нашей ежедневной сводке мы расскажем о любви и ненависти к Илону Маску, мобилизации на Украине, погрузившемся во тьму Киеве и ядерной провокации с использованием «грязной бомбы».

СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 25 ОКТЯБРЯ 2022

Глава самостийной разведки смело плюет в белоруссов — издали

Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки незалежной, усомнился в реальности угрозы со стороны Белоруссии. По мнению корневого украинского разведчика, атака с севера маловероятна. Он заявил: «История с атакой белоруссов на Украину в наших медиа появляется с апреля. Но реальность - другая». Буданов пояснил, что его великая держава на сей момент реальных признаков подготовки Белоруссии к решительному наступлению на оплот демократии на Востоке Европы не фиксирует. Походя великий разведчик пнул Минск, вскользь заметив, что белорусской армии «нечем воевать, и они это понимают». Когда белорусы захотят показать, что у них есть, чем воевать, 36-летнему генерал-майору Буданову лучше находиться на максимальном удалении от места применения силы. Ну как в той ситуации, когда он бежал, задрав штаны, после попытки диверсии у российского Армянска на севере Крыма 6 лет назад. Или он до сих пор считает свое испорченное «медвежьей болезнью» белье признаком геройства?

Украинские любовь и ненависть к Маску смешались в одном флаконе

Михаил Федоров, глава Минцифры незалежной, заверил, что основатель Tesla еще до начала обсуждения вопроса о финансировании его компании Starlink на украинской территории, пообещал, что работа сети на Украине будет обеспечена все-равно. Федоров чуть не плакал: «Спасибо, Маск. Вы подтвердили, что в любом случае обеспечите работу Starlink на Украине. Это крайне важно для Украины. Мы благодарны вам». Наверное, еще сердечко хотел поставить — как только удержался. А вообще, таким образом Федоров прокомментировал пост американского миллиардера, где Маск сообщил, что SpaceX не вырубит Starlink, даже если Пентагон не заплатит. На этом фоне интересно выглядит волна ненависти в украинских соцсетях, поднявшаяся после того, как Макс предложил проект мирного урегулирования российско-украинского конфликта, где Крым фигурировал как российский регион. Пинали Маска в Киеве все, кому не лень — вплоть до руководителей администрации и боссов министерства иностранных дел незалежной. Панове, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. И решите уже, наконец, — в пятую точку Маска от вас последует пинок или все-таки поцелуй?

Илон Маск. Фото: REUTERS

Ни солнце, ни ветер незалежную не согреют

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко с грустью поведал, что с 24 февраля Украина лишилась большей части ветряной и около половины солнечной энергии от ветряков и панелей. По данным министра, его держава утратила большую часть ветряной и почти половину солнечной энергетики к данному моменту. Галущенко не сдерживал слез: «Мы потеряли около 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери… Был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика». А к 2030 году Киев планировал «выйти минимум на 25% зеленой энергетики». Те, кто носился как с писаной торбой с зеленой энергетикой в Западной Европе, накануне предстоящей зимы уже кусают локти и рвут остатки волос на плешивых головах. Но, как говаривал, сидя у японского генератора губернатор солнечной Одессы Саакашвили, - поздно пить боржоми, когда панель отвалилась.

В Вашингтоне не верят, что в Киеве засели ядерные плохиши

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации, назвал удручающей реакцию Вашингтона на предупреждения Москвы о том, что Киев готов применить ядерную «грязную бомбу» на своей территории. И обвинить в этом, разумеется, российскую сторону. МИДы США, а также Британии и Франции расценили упреждающую информацию российской стороны как попытку использовать обвинение в качестве «предлога для эскалации». Косачев недоумевает: «Заявление разочаровывает. Западникам не потребовалось и нескольких часов, чтобы оценить тревожную информацию по существу, согласовать позицию отрицания и даже договориться, как сделать ее публичной». Вице-спикер указал на то, что США, Франция и Британия никакого расследования не провели и продолжают «покрывать» незалежную, совсем не думая о последствиях. Они стараются не думать о плохом, пока радиоактивные осадки летят в другую сторону. Но роза ветров нынче переменчива.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный украинский военком мобилизует все, что шевелится

Юрий Максимов, главный военком Украины, заявил, что в незалежной «докрутят» мобилизацию. Поскольку иначе никак. Максимов заявил: «Есть необходимость в доукомплектовании. Мы должны увеличивать потенциал. Наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. И мы должны иметь большее количество личного состава сил обороны». По данным военкома, повестка может прийти лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. И подтвердил, что в столице будут продолжаться рейды, на которых выдают повестки - в любом месте и в любое время суток. Остается дождаться информации о призыве 21-летнего сына экс-президента Порошенко Александра, а также его же 37-летнего сына Алексея. Или о призыве 37-летнего Андрея, сына другого экс-президента, Ющенко. Разве дети героев нации не должны быть на передовой? И тогда это войско точно побежит. Но не факт, что вперед.

Херсонским мужчинам предложили встать на защиту города

Мужчины, оставшиеся в Херсоне, смогут вступить в отряды российской территориальной обороны. Об этом объявила администрация региона. Ранее херсонские власти призвали всех горожан и гражданских чиновников покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. Этот призыв был связан с напряженной ситуацией на фронте, высокой опасностью массированных обстрелов города, угрозами терактов. Предполагалось эвакуировать около 60 тысяч горожан. При том Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области, в минувшие дни сообщал, что все атаки ВСУ на линию обороны в регионе отражены. Теперь построенный дедом Пушкина город будут защищать, как при Суворове.

Во Франции понимают, кому выгоден конфликт на Украине

Экс-министр экологии и энергетики Франции Сеголен Руаяль предположила, что конфликт на Украине больше всего выгоден США. Руаяль, баллотировавшаяся также в президенты Франции, в интервью израильскому телеканалу i24news заявила, что Евросоюз в целом и Франция, в частности, утратили свой нейтралитет и вынуждены присоединяться к действиям Вашингтона и Брюсселя. Руаяль заявила: «Франции пришлось присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны». Так американцы уже и не скрывают, что кому — война, а кому - и мать родна. Но океаны — не предохранители от того, что не выбьет пробки и проводка не вспыхнет...

Почему Макрон выбрал Киев, а не Москву

Читатели Le Figaro резко отреагировали на заявление президента Франции Макрона о необходимости добиться разрешения украинского кризиса только на условиях Киева. Большинство читателей отметили, что лидер Пятой республики поддерживает мир лишь на словах. При том продолжает финансировать киевский режим и накачивать его оружием — за счет французских налогоплательщиков. Общее мнение большинства французов выразил один из комментаторов: «Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, надо прекратить его двойную игру». Ну это вряд ли. Там же придется всякие каминг ауты совершать и прочие не самые приятные действия...

В ЕС живут в мире иллюзий

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Киев сам должен решать, когда он будет готов пойти на переговоры с Москвой. Мишель сообщил: «Мы решительно поддерживаем Киев в финансовом, военном и политическом планах. Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры». Какое суверенное право? Ну кто в мире еще верит в подобную чушь — когда речь о группе злых комедиантов?

Бывшего главу нацбанка Украины ищут днем с фонарями

49-летний Кирилл Шевченко, который до 6 октября возглавлял Нацбанк Украины, ныне объявлен Национальным антикоррупционным бюро незалежной в розыск. Уроженца Тулы и выпускника Харьковского госуниверситета в ходе расследования дела по растрате средств «Укргазбанка» подозревают в нехорошем. А именно - в том, чем занимаются большинство крупной и средней руки чиновников в самостийной . То есть в интенсивной и искренней работе на свой безразмерный карман. Сам Шевченко, когда покидал должность председателя НБУ, заявлял, что оставляет пост в связи с состоянием здоровья, которое он не может игнорировать далее. Так ведь любой надорвется печенью и рассудком, когда такие суммы приходится перемещать из пункта А в пункт Б и потом распихивать их под палой листвой...