Всего одно вещество сделает иммунитет непобедимым: это должен знать каждый

В природе существует множество полезных витаминов и минералов, способных поддержать работу организма и положительно повлиять на внутренние процессы. Но есть несколько веществ, воздействие которых превосходит все ожидания. Например, цинк. Странно узнать, но этот металл в небольших дозах способен разительно улучшить качество вашей жизни.

По данным ученых, прием цинка может помочь настроить ваш иммунитет. Например, пара таблеток в течение 24 часов после начала простуды сможет вдвое сократить ее продолжительность! Все благодаря тому, что цинк защищает ваши клетки и не дает вирусам проникнуть и размножиться. Качество волос, красота и молодость? Это может звучать шокирующе, но цинк стимулирует выработку коллагена – главного белка красоты. Здоровье волос тоже зависят, во многом, именно от цинка. Даже мужское здоровье, а точнее выработка тестостерона, существенно повышается благодаря цинку.

Подробности о свойствах цинка и дозировки, в которых его лучше принимать в каждом случае – в нашем материале.