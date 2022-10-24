«Грязная бомба сделает место взрыва необитаемым на столетия»: чем опасна ядерная провокация Зеленского

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, очень много говорят о так называемой «грязной» бомбе, которая может быть взорвана на Украине. Мы совсем недавно с вами рассказывали, к чему может привести авария на Запорожской АЭС, если она случится. И - о том, как это может отразиться на Европе, на России. А что такое «грязная» бомба? Реально ли украинцам изготовить ее прямо сейчас? Как они это могут сделать, с чьей помощью и в чем опасность от нее?

- Да, мы, действительно, с вами эту тему обсуждали, когда шли прицельные обстрелы Запорожской АЭС (к сожалению, они продолжаются и сейчас). А ведь там скопились большие объемы не вывезенных запасов отработанного ядерного топлива.

По всем существующим договорам, а мы от них не отказывались, украинцы должны были эти «отходы» вывозить на территорию России, для утилизации в специально построенных хранилищах.

Эти смертоносные запасы и представляют собой опасность, угрозу, которую в Киеве недооценивается.

А между тем, прецеденты применения «грязных» бомб уже были в Югославии, в Европе. Это делали американцы.

Поэтому, так сказать, все нравственные, этические, правовые пороги правящей элитой США пройдены.

Что касается Украины, где нет ответственного руководства… А тот господин, который очень неудачно имитирует «высшего руководителя» этой крупной европейской страны, (по фамилии Зеленский) - так вот, он эту угрозу просто не осознает.

Когда в 1986-м произошла чернобыльская авария, этому гражданину было всего 4 года, и всю трагедию, которую пережила Украина, Россия, Белоруссия – три славянских тогда республики, он просто не понимает.

И если сейчас он применит «грязный» ядерный заряд на территории Украины, с тем, чтобы потом обвинить в этом Россию, - это само по себе преступление, которое превысит все те преступления, которые им лично или по его указанию уже совершены.

Это будет пределом глумления над украинским народом, которое допускает себе этот абсолютно безответственный, абсолютно не понимающий складывающейся ситуации гражданин.

- Вы не сказали - где он может взять эту «грязную» бомбу?

- Ну как, на территории Украины есть Чернобыльская станция, где хранятся отработанные ядерные запасы еще с советских времен.

Есть еще две действующие атомные станции, которые последние, наверное, лет пять все отработанное топливо, которое они по всем обязательствам должны были привозить, отдавать нам и привозить на территорию нашей страны.

А сымитировать «грязную» ядерную бомбу, ну, говоря проще и показывая, что называется, на пальцах, - это взрыв боеприпаса, который при этом разбросает по большой территории долго живущие радиоактивные элементы - они будут столетиями опасны для той территории, на которой их распространят.

Вот что такое «грязная» бомба. Это не ядерный взрыв, а взрыв в разной мере того или иного взрывчатого вещества, ну, будем говорить, боекомплект которого начинен еще плюс вот этими радиоактивными отходами, которые имеют свою опасность не на десятилетия, а иногда даже на столетия.

- Что можно этому противопоставить?

- Самое главное, прежде всего - об этом надо говорить, говорить по всем каналам. Что делают сегодня наши Министерство иностранных дел и Министерство обороны.

Понимаете, если авария на Чернобыле произошла по трагической ошибке, то здесь это - преднамеренное применение смертельно опасного оружия массового поражения против собственного народа.

И надо эту информацию, в том числе, с использованием всех возможных каналов и технических средств, донести до народов и Украины, и всей Европы.

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