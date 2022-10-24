Жители Ленинградской области собрали для мобилизованных более 60 млн рублей

По словам губернатора Александра Дрозденко, помощь в рамках акции #МыВместе собирают предприятия, организации и простые ленинградцы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Более 60 миллионов рублей с начала специальной военной операции собрали для мобилизованных и добровольцев жители Ленинградской области. Деньги для военнослужащих перечисляют предприятия, организации и частные лица.

«Слова искренней благодарности всем, кто принимает участие в оказании помощи мобилизованным и добровольцам. У нас получилась действительно народная акция #МыВместе, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Здесь и добровольческое движение МыВместе, и ОНФ, и «Единая Россия», союз ветеранов спецназа «Тайфун», комитеты администрации области, администрации районов, наш фонд «Ленинградский рубеж», куда частные лица переводят от нескольких сотен рублей до нескольких миллионов. Это реальная помощь, которая будет продолжаться».

Глава региона обсудил материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области с главами районных администраций. По словам Александра Дрозденко, Министерство обороны РФ в основном обеспечивает военнослужащих всем необходимым. Однако есть некоторые вещи, которыми регион может помочь бойцам.

С начала спецоперации ленинградцы собрали для мобилизованных более 60 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

«Всем, что необходимо по нормативу, военнослужащих обеспечивает Министерство обороны, но есть и дополнительные вещи, которыми мы можем помочь. Это то, что позволяет чувствовать себя комфортно на службе, например, оборудование для создания условий быта, медикаменты», – рассказал глава Ленинградской области.

Губернатор отметил, что региону удалось создать четкую систему взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами и госпиталями. Заявки на материально-техническую помощь передаются руководством подразделений, где проходят службу ленинградцы, через вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина и спецпредставителя в зоне СВО Сергея Мачинского. Власти Ленинградской области закупают по спискам все необходимое и передают в воинские части.

Александр Дрозденко напомнил, что сбор пожертвований для военнослужащих идет только на счет фонда «Ленинградский рубеж». Он был создан специально для того, чтобы оградить желающих помочь ленинградцев от возможных случаев мошенничества. Сбором вещей занимаются районные добровольческие штабы «МыВместе».

Ранее глава региона посетил учебную базу Михайловской военной артиллерийской академии, где проходят подготовку мобилизованные жители региона. Александр Дрозденко привез очередную партию вещей для военнослужащих. Ленинградцы закупили и передали бойцам термобелье, бензопилы, теплые шапки и трехкомпонентные утепленные водозащитные сапоги. Губернатор осмотрел столовую, пункт ожидания и общежитие, пообщался с призывниками и расспросил их о службе.

Для поддержки мобилизованных и их родственников в Ленинградской области действует пакет социальных льгот. Ленинградцы, призывающиеся в рамках частичной мобилизации, получают из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Добровольцам, решившим отправиться в зону боевых действий, не дожидаясь повестки, единовременно выплачивают 300 тысяч рублей. Семьям мобилизованных компенсируют 50% расходов на оплату ЖКХ, а их дети вне очереди получат места в детских садах, лицеях, колледжах и техникумах. Кроме того, родные призывников получат льготы на посещение детсада (им компенсируют 75% стоимости), бесплатное питание для школьников 5-11 классов и льготный проезд на общественном транспорте. Детям мобилизованных, получающим сейчас высшее и среднее профессиональное образование, будут выплачивать губернаторскую стипендию. Пожилым родственникам в первоочередном порядке предоставят места в центрах социального обслуживания или организуют социальную помощь на дому.