Алексей Серебряков прервал молчание

Актер Алексей Серебряков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Серебряков полтора года назад тихо вернулся из Канады, где прожил 10 лет. В Москве артист погрузился в работу - он играет в театре и много снимается. Все это время он избегал общения со светскими хроникерами. Но недавно прервал молчание.

Алексей Серябряков не устает повторять, что главное для него - семья. Он является многодетным отцом и с любовью говорит о детях и жене.

"Я живу ради супруги Маши и детей. Мне с женой повезло. Мне вообще повезло. Повезло с женой, детьми, биографией, карьерой моей актерской, скажем так. Потому что из более чем 200 работ, в которых я принимал участие, есть картины, которые имеет смысл пересматривать", - цитирует его издание "Теленеделя. Звезды".

По словам Серябрякова, в свободное от съемок время он много времени проводит с детьми: сыновьями Данилой и Степаном, дочерью Дарьей, а также четырехлетней внучкой Агатой. Артист называет себя сумасшедшим дедушкой.

"Я дедушка, абсолютно сошедший с ума от любви к своей внучке. Хотя моя внучка очень непростая девочка, с весьма вредным и не терпящим несогласия характером. Но я схожу с ума от нее и превращаюсь просто в медузу, когда она на меня смотрит. Точнее, когда обращает на меня внимание, в те моменты, когда Агате что-то от меня нужно", - с улыбкой говорит артист.

Напомним, с будущей супругой Серебряков познакомился в 1980-х годах. Свадьбу они сыграли только через десять лет после первой встречи. Потом усыновили братьев Степана и Данилу. Старшая Даша - дочь жены от первого брака.

"Даня был совсем маленьким и нелюдимым, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне и минут 20 мы стояли и обнимались. А Степан был очень тяжелый мальчишка, Маше надо памятник поставить. Мы его когда взяли, ему было почти четыре, он к тому моменту прожил уже тяжелую жизнь. Он не ел с тарелки, не разговаривал. Сейчас он рисует, красив, как модель", - делился актер сокровенным.