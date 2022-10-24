Нурлан Сабуров проговорился о возвращении шоу «Что было дальше?»

Всех поклонников творчества Сабурова (и не только) давно уже волнует только один вопрос: когда же вернется ютуб-шоу «Что было дальше?».

Один из самых популярных в России стендаперов Нурлан Сабуров после серии отмененных в США и Европе концертов и полученных проклятий от украинских националистов все же отправился в гастрольный тур.

На ТНТ выходят выступления Нурлана в шоу Stand Up, а он колесит по родному Казахстану. И перед концертом в Астане комик заглянул в шоу «Түнгі студия» к тезке — Нурлану Коянбаеву, который, как и Иван Ургант в свое время, усиленно подражает Джимми Фэллону, ведя лэйт-найт-шоу.

Ведущий, капитан команды КВН «Казахи», говорил исключительно на родном языке, однако Сабуров отвечал по-русски. Комика расспросили про жену, соцсети, детские соревнования по боксу, накормили бешбармаком и только потом перешли к главному. Всех поклонников творчества Сабурова (и не только) давно уже волнует только один вопрос: когда же вернется ютуб-шоу «Что было дальше?» — один из самых популярных проектов в русскоязычном сегменте Youtube с десятками миллионов просмотров. Нурлан честно ответил и на этот вопрос.

Перед концертом в Астане комик заглянул в шоу «Түнгі студия» к тезке — Нурлану Коянбаеву. Фото: YouTube

— Продолжение будет, — коротко ответил он, не уточнив, когда именно.

Сатирический проект «ЧБД», где со звездными гостями обращаются, как захотят, пока они пытаются рассказать историю из жизни, вышел в ютубе в 2019 году. В 2020 году аналитики Forbes посчитали, что создатели этого проекта (LABELCOM) заработали с рекламы на скандальном юмористическом шоу более 3,5 миллионов долларов (более 217 миллионов рублей) в год, обогнав всех конкурентов. Состав участников проекта несколько раз менялся. В январе 2022 года шоу перестало выходить.