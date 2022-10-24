Ленинградские активисты «Команды 47» помогают мобилизованным и их семьям

Губернатор Александр Дрозденко встретился с активистами движения «Команда 47» и поблагодарил их за добрые дела. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

С начала специальной военной операции участники ленинградского общественного движения «Команда 47» поддерживают мобилизованных и их близких, собирают гуманитарную помощь для участников боевых действий и остаются на связи с бойцами. На очередной встрече с активистами «Команды 47» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил, какую еще помощь можно оказать военнослужащим в зоне СВО и жителям Донбасса.

«Вы помогаете добрыми делами своим соседям, жителям ваших городов и поселков, и тем, кто особенно нуждается в помощи. Сила «Команды 47» в том, что вы не ждете просьб, а ищете возможность помочь здесь и сейчас. С первых дней начала специальной военной операции неравнодушные ленинградцы подключились к работе с военнослужащими, беженцами, жителями Донбасса, добровольцами. Для нас очень важны такие проекты – они говорят о единстве нашей работы, желании помочь, и становятся примером для многих», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Ленинградцы передали через главу региона подарки для участников СВО. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Активисты «Команды 47» передали через губернатора подарки для участников боевых действий: плащ-палатку, аптечку, письма-треуголки от детей, шевроны. В ходе встречи с губернатором ленинградцы предложили создать общий чат для обсуждения сбора гуманитарной помощи «Команды 47» и сделать карту предприятий, готовых помогать продукцией. Александр Дрозденко сообщил, что после окончания мобилизации в регионе создадут центр обучения основам медицины и гражданской обороны «ГО-47». Активисты «Команды 47» поддержали эту идею и вызвались стать в нем экспертами.

Участники движения рассказали главе Ленинградской области о своих проектах. Житель Луги Евгений Голуб вместе с единомышленниками создал сообщество «Своих не бросаем. Луга». Его участники уже собрали для мобилизованных более 15 миллионов рублей. Ленинградец Алексей Ярославцев проводит уроки по самопомощи и тактической медицине. Активист Денис Старовойтов регулярно отвозит жителям Мариуполя посылки с гуманитарной помощью на микроавтобусах с символикой #Команда47. Юлия Ногина координирует проект помощи мобилизованным и их семьям #МЫВМЕСТЕ, а Татьяна Михайлова вяжет теплые носки для военнослужащих.

Общественное движение «Команда 47» появилось в Ленинградской области в прошлом году. Оно объединило всех неравнодушных ленинградцев, желающих сделать жизнь в родном регионе лучше и комфортнее. Добровольцы «Команды 47» помогают пожилым людям, инвалидам и одиноким мамам, занимаются благоустройством, собирают мусор и воплощают в жизнь многие другие добрые проекты. Например, житель деревни Курковицы Сергей Свиридов рассказал Александру Дрозденко о том, как они с односельчанами на свои средства построили детскую площадку. Теперь они готовятся воплотить в Курковицах еще один проект – сделать парковку. Людмила Башкирова организовала в августе акцию «Подстриги ребенка в школу». Дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, перед началом занятий могли подстричься абсолютно бесплатно. А Антон Рябушев из Шлиссельбурга вместе с единомышленниками украсил цветами городские мосты.