После развала СССР на территории Украины оставалось 176 межконтинентальных баллистических ракет, а всего - около 1700 ядерных боеголовок. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

1. Как у Украины забрали ядерную дубинку от греха подальше?

После распада Советского Союза Украина располагала примерно одной третью советского ядерного арсенала. И третьего по величине в мире в то время (после США и России), а также значительными средствами его разработки и производства.

На территории Украины оставалось 176 межконтинентальных баллистических ракет! Из них 130 штук с 6 ядерными боеголовками на каждой. И еще 46 ракет, на которых было по 10 ядерных боеголовок. А также 38 тяжёлых бомбардировщиков.

Всего - около 1700 боеголовок!

Вашингтон приказал Киеву объявить о своем безъядерном статусе, а все атомные ракеты передать России. Но не тут-то было. Украинцы смекнули, что на этом можно хорошо заработать, и выставили в качестве компенсации счет - $2,8 млрд.

Хитрый расчет не сработал. Американцы снова надавили на ушлых украинских политиков-торгашей, да так, что они безоговорочно подписали все договоры, обязавшие Украину стать безъядерным государством.

Однако, даже после этого Киев продолжал юлить. Тогдашний главком Объединенных вооруженных сил СНГ маршал авиации Евгений Шапошников рассказывал:

- Леонид Кравчук (первый президент Украины. - Ред.) не торопился объявлять об этом официально. Более того, он стремился выбить себе возможность командовать Стратегическими ядерными силами до их полного вывода из страны. А потом и вовсе пытался запретить движение последних эшелонов с ядерным оружием. Пришлось пойти на ответную хитрость. Ядерное оружие никогда не вывозили самолетами. А мы это сделали.

2. Остались ли у Киева возможности слепить «грязную» бомбу "на коленке" для ядерной провокации с грязной бомбой?

Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей шантажировал Запад не примитивной «грязной», а настоящей ядерной бомбой: мол, или помогайте нам вернуть Донбасс под контроль Киева, или будем делать бомбу.

Валерий Гелетей возглавлял Минобороны Украины с 2014 по 2019 годы. Фото: ru.wikipedia.org

Я разыскал человека, который участвовал в ядерном разоружении Украины, немалое время служил в одном из ее «атомных» военных штабов и хорошо знает нынешние возможности украинской оборонки и ее научного потенциала. Это полковник в отставке Александр Заяц. Я спросил у него:

- Сегодня Украина может создать свою ядерную бомбу?

- Не думаю. Там уже нет для этого ни научной, ни промышленной основы. А главное – нет системы обогащения ядерных материалов.

- А «грязную» бомбу украинцы могут «замастырить»?

- Это, на мой взгляд, возможно. На Украине (в Желтых Водах, это Днепропетровская область) пока еще действует горно-обогатительный комбинат, где могут добываться нужные для «грязной» бомбы материалы. Ну и «мозги» для ее создания тоже есть – Киевский институт ядерных исследований. Уж на «самоделку» ему ума хватит… Насколько мне известно, там давно западные «кураторы» ошиваются. И работы над «грязным» проектом могут уже находиться на завершающей стадии.

- А почему Зеленский так люто взъерепенился, когда Москва заговорила о потенциальной возможности использования Киевом «грязной» бомбы?

- Уточняю. О такой возможности заговорила не только Москва, но и заслуживающие доверия источники в разных странах. В том числе - и на самой Украине. Вот почему Зеленский и озверел. Случилась серьезная утечка!

Если конкретнее - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию - подрыв либо "грязной бомбы" либо маломощного ядерного боеприпаса.

А что тут удивляться? Еще в 2015 году тогдашний секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов вот так ответил на вопрос о возможности Киева создать "грязную" атомную бомбу: "Мы будем использовать все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе для создания эффективного оружия. Какое оно там: грязное или чистое, - это уже отдельный технологический вопрос. Это закрытые военно-технические программы, которые мы будем реализовывать»…

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Что такое грязная бомба Украины?

Если говорить просто, то это снаряд, начиненный радиоактивными веществами. Его можно сравнить с маломощным ядерным боеприпасом.

Ядерная провокация с грязной бомбой не слишком эффективна с военной точки зрения. Но приводит к очень серьезным экологическим последствиям — территория на многие километры вокруг моментально загрязняется радиоактивными веществами. Отсюда и название.

Если объяснять на пальцах, то «грязная» бомба - это герметичная емкость с радиоактивными материалами (скажем, отработанное топливо с какой-то украинской АЭС). Емкость обкладывается взрывчаткой. Подрыв такого «пакета» вызовет заражение местности, над которой он бабахнет.

Причем, эффект от подрыва «грязной» бомбы сильно растянут во времени. Да, какая-то часть населения, попавшего под воздействие такой бомбы со временем погибнет от лучевой болезни и онкологии. Но не сразу.

В любом случае, появится зараженная местность, в которой 30-50-70 лет жить будет невозможно. Никому не нужная. Ну и в чем тогда смысл взывать «грязную» бомбу? Да, безумные украинские неонацисты могут из жажды мести долбануть «грязной» бомбой, например, по Славянску или Краматорску, которые пока под контролем Киева, но большинство населения там - с пророссийскими настроениями. Его режиму Зеленского не жалко.

Одним словом, «грязная» бомба - это не военное оружие. Это оружие террористов-шантажистов. Это оружие мести обреченного на поражение.

4. Для чего применение «грязной» бомбы Украиной нужно сейчас Зеленскому и его покровителям с Запада?

Цель такой провокации - обвинить Россию в том, что это она применила оружие массового поражения на Украине. И запустить новую мощную антироссийскую кампанию, чтобы от Москвы отвернулись даже те, кто сейчас поддерживает с ней добрые отношения. Скажем, Китай, Индия и многие другие страны, живущие не по указаниям из США. Есть и еще одна цель — заставить коллективный Запад еще больше поставлять оружие и деньги Киеву.

Зеленский готов «отравить» часть своей страны, чтоб сохранить власть и переломить ход войны в свою пользу.

5. Может ли НАТО прислать Киеву свою «грязную» бомбу? И как отследить чья она?

Если натовские спецы уже сейчас «курируют» разработку ядерных технологий Украины, то, конечно, могут. В первую очередь — дать для этого технологии или недостающие компоненты. А главное — обеспечить потом мгновенное обвинение России.

Установить, какой именно стране принадлежит ядерная провокация с грязной бомбой, а также используемые в ней материалы, почти невозможно.

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