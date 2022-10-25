Анекдоты: Папа очень торопился, рассказывая сыну сказку перед сном, поэтому Зайка давился, но жрал Колобка

Совершившего грех человека видно по его счастливой физиономии.

* * *

Буратино спрашивает у папы Карло:

- А как я на свет появился?

- Тебя дятел принес...

* * *

Пока Никита Джигурда под окнами роддома спрашивал у жены «Кто?», родили еще 20 женщин и чуть не родил главврач.

* * *

У вас течет кран? Сгорел утюг? Не работает компьютер?

Услуга «Депутат на час» - ничего не починит, докажет, что все у вас хорошо, и оставит без денег.

* * *

Дети играют во дворе. Машенька:

- Мои мама с папой сказали, что нашли меня в капусте.

Петя:

- А меня моим аист принес.

Вовочка:

- Деревня! Мои родаки меня с Твиттера скачали!

* * *

Чаевые доктору - взятка, чаевые официанту - хороший тон.

Один спас жизнь, другой принес кофе.

* * *

С удивлением рассматривая вилку, колхозник Пасконный подумал:

«Ишь какие маленькие стожки в городе-то сметывают!»

* * *

У меня в холодильнике 5000 шоколадок, а у моего друга - одна. Я уговорил его отдать эту шоколадку бездомному.

Так работают благотворительные акции знаменитостей.

* * *

- Вставай, будильник звонит!

- Скажи, что я перезвоню.

* * *

Молодой отец в панике звонит педиатру:

- Доктор, что делать? Трехлетняя дочка напилась зеленки.

- Так, а как ребенок сейчас выглядит, что делает?

- Что делает... Улыбается зелеными губами, высовывает зеленый язык сквозь зеленые зубы... Доктор, что мне делать?!

- Фотографируйте!

* * *

Меня всегда потряхивает от к месту и не к месту используемого термина «аль денте». Я всегда подспудно чувствовал, что должно быть русское слово, означающее то же самое. И вот у Одоевского прочел «впросырь».

Теперь только так и не иначе.

* * *

Самый маленький чертенок в аду, который шепчет тебе с утра в ухо: «Да забей, да ну на фиг! Ну давай никуда сегодня не пойдем!», называется Одеявол.

* * *

- Почему на главную роль в фильме «Титаник» выбрали ДиКаприо?

- Потому что, будь на его месте Вин Дизель, или Стивен Сигал, или, того хуже, Брюс Уиллис, сюжет бы не заладился и утонул бы айсберг.

* * *

В продаже появились сковородки с антипригарным покрытием: когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.

* * *

- Ты как со своей женой познакомился?

- Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: «Теперь ты будешь моим парнем».

- А ты чего?!

- А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.