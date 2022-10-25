Анекдоты: Папа очень торопился, рассказывая сыну сказку перед сном, поэтому Зайка давился, но жрал Колобка

Совершившего грех человека видно по его счастливой физиономии.
* * *
Буратино спрашивает у папы Карло:
- А как я на свет появился?
- Тебя дятел принес...
* * *
Пока Никита Джигурда под окнами роддома спрашивал у жены «Кто?», родили еще 20 женщин и чуть не родил главврач.
* * *
У вас течет кран? Сгорел утюг? Не работает компьютер?
Услуга «Депутат на час» - ничего не починит, докажет, что все у вас хорошо, и оставит без денег.
* * *
Дети играют во дворе. Машенька:
- Мои мама с папой сказали, что нашли меня в капусте.
Петя:
- А меня моим аист принес.
Вовочка:
- Деревня! Мои родаки меня с Твиттера скачали!
* * *
Чаевые доктору - взятка, чаевые официанту - хороший тон.
Один спас жизнь, другой принес кофе.
* * *
С удивлением рассматривая вилку, колхозник Пасконный подумал:
«Ишь какие маленькие стожки в городе-то сметывают!»
* * *
У меня в холодильнике 5000 шоколадок, а у моего друга - одна. Я уговорил его отдать эту шоколадку бездомному.
Так работают благотворительные акции знаменитостей.
* * *
- Вставай, будильник звонит!
- Скажи, что я перезвоню.
* * *
Молодой отец в панике звонит педиатру:
- Доктор, что делать? Трехлетняя дочка напилась зеленки.
- Так, а как ребенок сейчас выглядит, что делает?
- Что делает... Улыбается зелеными губами, высовывает зеленый язык сквозь зеленые зубы... Доктор, что мне делать?!
- Фотографируйте!
* * *
Меня всегда потряхивает от к месту и не к месту используемого термина «аль денте». Я всегда подспудно чувствовал, что должно быть русское слово, означающее то же самое. И вот у Одоевского прочел «впросырь».
Теперь только так и не иначе.
* * *
Самый маленький чертенок в аду, который шепчет тебе с утра в ухо: «Да забей, да ну на фиг! Ну давай никуда сегодня не пойдем!», называется Одеявол.
* * *
- Почему на главную роль в фильме «Титаник» выбрали ДиКаприо?
- Потому что, будь на его месте Вин Дизель, или Стивен Сигал, или, того хуже, Брюс Уиллис, сюжет бы не заладился и утонул бы айсберг.
* * *
В продаже появились сковородки с антипригарным покрытием: когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
* * *
- Ты как со своей женой познакомился?
- Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: «Теперь ты будешь моим парнем».
- А ты чего?!
- А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.