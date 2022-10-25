Военная спецоперация на Украине 25 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 октября 2022 года.

Восстановление Украины стало темой рабочей встречи канцлера Германии Олафа Шольца и украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Политики обсудили различные инициативы по восстановлению страны и текущую ситуацию.

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет "худшей в истории" Украины. Он также предупредил о серьезных перебоях с подачей электричества и проблемах с отоплением.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы" будет вынесен на заседание Совета Безопасности ООН. Он также добавил, что Совбез организации обсудит этот вопрос в ближайшее время.