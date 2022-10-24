Герой спецоперации «Z» капитан Лукьянов щелкает «Хаймарсы» как семечки

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять»!

СОХРАНИЛ СНАРЯДЫ ДЛЯ БОЯ

Старший прапорщик Герман Трапицын

«Старшина самоходно-артиллерийской батареи Воздушно-десантного войск старший прапорщик Герман Трапицын в составе своего подразделения выполнял задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и продовольствия к позициям российской группировки войск на линию соприкосновения с силами националистов. Противник, стремясь сорвать снабжение российских подразделений на передовой, открыл минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой следовал Герман Трапицын. Проявив личное мужество, опыт и профессионализм, Герман вывел автомобиль из-под огня боевиков в безопасное место, исключающим его поражение артиллерией противника, и вместе с двумя военнослужащими перенес ящики с боеприпасами непосредственно к подразделению, ведущему огонь. В результате проявленной смелости, решительности старшего прапорщика Германа Трапицына воздушно-десантные подразделения российских войск своевременно получили, так необходимые боеприпасы и продолжили выполнение боевой задачи по уничтожению националистических вооруженных формирований».

ОТБИЛ АТАКУ НА КОЛОННУ

Ефрейтор Александр Гордеев

«Заместитель командира боевой машины ефрейтор Александр Гордеев выполнял задачи по обеспечению безопасности передвижения батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил в заданный район российских войск.

Противник, стремясь сорвать попытки наступления наших войск на свои позиции, атаковал колонну. В условиях массированного обстрела националистами Александр Гордеев сумел сориентироваться и, грамотно управляя ответным огнем, нанес значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожил четыре машины пехоты боевиков. Также в ходе боя, умело маневрируя, экипаж смог уничтожить вражеский автомобиль Урал с личным составом украинских националистов. В результате ответного огня боевая машина Александра была подбита. Ефрейтор Гордеев мгновенно оценив ситуацию, эвакуировал из машины раненых сослуживцев, перенес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь. По итогам боя группа боевиков, атаковавшая колонну была полностью ликвидирована. Смелость, решительность и отвага, проявленные ефрейтором Гордеевым в ходе отражения нападения националистов, позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ СО ШТАБОМ

Сержант Станислав Фатькин

«Действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, сержант Станислав Фатькин выполнял боевые задачи по поддержанию устойчивой и непрерывной связи своего подразделения с вышестоящим штабом. Националисты в течение нескольких дней предпринимали попытки прорвать позиции российских войск, обстреливая позиции дивизиона и применяя при этом средства постановки помех. Сержант Фатькин, несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку, организовал бесперебойную связь, что позволило оперативно координировать силы в обороне. В результате очередного вражеского артиллерийского обстрела было повреждено оборудование, обеспечивающее связь командира дивизиона с начальником артиллерии. Это лишило командование возможности оперативно руководить огнем нашей артиллерии. Сержант Фатькин, невзирая на атаки противника, выдвинулся для устранения повреждений. Действуя смело и решительно, находясь под непрерывным огнем, Станислав оперативно произвел ремонт вышедшего из строя оборудования, восстановил связь и продолжил выполнять боевую задачу. Профессиональные действия сержанта Фатькина позволили подразделению выйти из-под шквального огня, скорректировать огонь нашей артиллерии и нанести ответный удар по позициям боевиков».

ЩЕЛКАЕТ «ХАЙМАРСЫ» КАК СЕМЕЧКИ

Капитан Денис Лукьянов

«Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Денис Лукьянов со своим подразделением выполнял задачи по прикрытию группировки Вооруженных Сил Российской Федерации от ударов средств воздушного нападения противника.

Украинские националисты, преследуя цель уничтожить важные объекты военной инфраструктуры и тем самым снизить боевой потенциал наших войск атаковали позиции российских войск с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня. Оперативно оценив обстановку, дивизион под командованием Дениса Лукьянова немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей противника, дивизион капитана Лукьянова уничтожил беспилотный летательный аппарат националистов, а также пять снарядов РСЗО «Хаймарс».

Смелые и решительные действия капитана Лукьянова, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали сохранению жизней боевых товарищей, не допустили нанесения ударов с воздуха по позициям живой силе и технике прикрываемых подразделений».