Вопрос дня: А вам трудно жить без крепкого словца? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Белоголовцев, режиссер, актер, сценарист:

- Вел я день рождения у серьезного человека, ко мне подошли юные девы и сказали: скучно вы ведете вечер, а можно такие шуточки и такие слова, чтобы поржать? Но в меня вбиты советские настройки, которые табуируют использование ненормативной лексики. Мат - не моя норма. И даже на матчах ЦСКА - «Спартак» я стараюсь себя сдерживать. У меня трое детей и четверо внуков, и я не хочу, чтобы они матерились через слово.

Максим Калашников, футуролог:

- В разговорах мат допустим, в литературе можно обойтись без него. В советских фильмах без него обходились. Сейчас мат со сцены или на экране - это чистый эпатаж. Когда нет ни мысли, ни гения упорного труда, фиглярничают. Я вижу свою миссию в сохранении хорошего русского языка.

Дмитрий Дибров, телеведущий:

- Крепкое словцо - как водка: русский человек пить не отучится. Так пусть научится пить красиво. Иногда поэт употребляет бранное слово не для эпатажа, а для литературных целей. Без мата это произведение было бы лишено эмоционального пика. А мат, хорошо употребленный, это пик. Но обязательно должно быть понятно, зачем мат употреблен. Я ни разу в эфире себе такого не позволял. Мой язык - это мой инструмент. Я им деньги зарабатываю.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России:

- В школе крепкое слово использовал, на первых курсах геофака МГУ тоже бывало. А вот после 25, когда женился, как отрезало. И не могу сказать, что это некое сознательное решение. Ну вот я курил 50 лет, а потом не захотелось - сразу бросил. И спокойно себя чувствую, не используя мат. При этом совсем не коробят анекдоты с матом.

Андрей Головатюк, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса:

- Сейчас, когда далеко отошел от армейских будней, вполне нормально общаюсь без мата с коллегами, с подчиненными. Ну а в армии это, в общем, часть традиции. Иногда нужно быстро правильное слово вставить, чтобы всем сразу все стало понятно и подразделение приступило к выполнению приказа. Без лишних сомнений.