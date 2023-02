«Грэмми-2023»: Бейонсе установила рекорд, но проиграла в категории «Лучший альбом» Гарри Стайлзу

Бейонсе стала рекордсменом по количеству наград «Грэмми». Фото: REUTERS

Ну что же, Бейонсе Ноулз-Картер теперь официально рекордсмен по количеству «Грэмми». За свою карьеру она собрала 32 граммофончика. Предыдущий рекорд долго удерживал классический дирижер Георг Шолти (1912-1997) - ему в общей сложности была присуждена 31 премия. Стоит также заметить, что Бейонсе и ее муж Jay-Z делят рекорд по количеству номинаций на премию - оба выдвигались на нее 88 раз. Однако у Джей-Зи на данный момент только 24 награды.

В общем, поаплодируем девушке. И заодно посочувствуем: вовсе не она стала на этой церемонии главной победительницей. У нее было девять номинаций, в том числе в главных категориях - «Запись года», «Песня года», «Альбом года». Но получила она лишь четыре премии: за лучший танцевальный/электронный альбом (Renaissance), лучшую R&B песню (Cuff It), лучшую танцевальную/электронную запись (Break My Soul) и традиционное R&B исполнение (Plastic Off the Sofa). Ее фанаты - да и многие профессиональные аналитики - рассчитывали на большее.

Но альбомом года (а заодно и лучшим вокальным поп-альбомом) признали диск кумира барышень Гарри Стайлза Harry’s House, записью года - композицию Лиззо About Damn Time, а песней года - Just Like That 73-летней певицы Бонни Райт. Последнее стало колоссальным сюрпризом для всех, в том числе для самой Бонни - она явно не преуменьшала, когда в благодарственной речи назвала этот момент «нереальным». Зал приветствовал ее овацией, все встали со своих мест.

В категории «Лучшее сольное поп-исполнение» награду получила Адель за песню Easy On Me (у британской певицы было семь номинаций, но в остальных она пролетела). «Лучшим поп-исполнением в дуэте или группе» назвали Unholy Сэма Смита и Ким Петрас. «Традиционным вокальным поп-альбомом» - Higher Майкла Бубле. А легендарную шведскую группу ABBA, воссоединившуюся после многолетнего перерыва и выпустившую альбом Voyage, прокатили. Номинировали, конечно, из уважения к сединам и на «Альбом года», и на «Запись года», но ничего не дали.

Призы в категориях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая рок-песня» получила певица Брэнди Карлайл с композицией Broken Horses. Лучшим рок-альбомом признали Patient Number 9 старика Оззи Осборна, и он же получил приз за «лучшее метал-исполнение» в песне Degradation Rules. Лучшим музыкальным видео назвали All Too Well: The Short Film Тейлор Свифт (ей, должно быть, было вдвойне приятно, поскольку она сама этот клип и поставила в качестве режиссера).

Ну, а драматическая актриса Вайола Дэвис теперь носит гордое звание EGOT - так называют тех немногих, кто удостоился всех главных американских премий, «Эмми» за работу на телевидении, «Оскара» за работу в кино, «Тони» за работу в театре и «Грэмми» за творчество в области звукозаписи. Дэвис получила граммофончик в категории «Лучшая аудиокнига».