«Семиэтажный дом сложился как карточный домик»: очевидцы рассказали о разрушительном землетрясении в Турции

В Турции произошло сильнейшее за последнюю сотню лет землетрясение. Фото: REUTERS

Телефонная связь в пострадавших от землетрясения регионах Турции нарушена из-за сильной перегрузки, власти призывают людей свести к минимуму телефонные разговоры. Однако собкору «КП» в Турции удалось связаться с доцентом университета в Кахраманмараше Марзие Меммедли, которая рассказала о своих ощущениях при начале землетрясения:

- Мы проснулись от сильнейших толчков. Дом наш многоэтажный, но новый, он устоял, хотя в квартире всё разрушено, упала вся мебель, разбились телевизоры… Я пережила землетрясение в Ване в 2001 году, знаю, что это такое, но на этот раз всё намного страшнее. Мы все сейчас на улице, холодно, у нас снег. Нам ещё повезло, а в центре города сильные разрушения: там много старых зданий.

Разрушения в турецком городе Диярбакыр. Фото: REUTERS

Корреспондент арабской редакции Sputnik Семахер Кавукоглу, проживающая в провинции Хатай, рассказала «Комсомольской правде», что по счастливой случайности сумела выбраться от треснувшего дома:

- Когда начало стрясти, у нас попадала вся мебель, рухнула люстра. По стенам пошли трещины. Я успела схватить детей и выскочить на улицу. Мы с детьми стоим сейчас на улице в воде, даже обуться не успели, идёт дождь. Каждые пять минут трясёт по новой. Рядом с нами 7-этажное здание сложилось, как карточный домик, и ещё несколько домов поменьше разрушены. Мы слышали крики людей из-под завалов. Телефон почти не работает, ни до кого не могу дозвониться. Не дай Бог такое пережить никому.

Землетрясение в Турции ощущалось в курортных регионах страны, однако сила подземных толчков там была незначительной, заявил корреспонденту «Комсомольской правды» представитель генконсульства РФ в Анталье.

- По имеющейся информации, незначительные подземные толчки ощущались локально в ряде городов провинции Анталья. Обращения российских граждан не поступали. Продолжаем следить за ситуацией», - сказал он.

Житель Газиантепа Мустафа Аксу рассказал «КП» об обстановке в городе:

- У кого есть машины, сидят в своих автомобилях, греются. Многие прячутся от снега и дождя в одноэтажных магазинчиках, лавочках. К многоэтажкам боятся подходить. Паника ещё не прошла. У нас тут обрушилась историческая крепость, которая простояла сотни лет.

Вице-президент Фуат Октай заявил, что на 10.00 мск известно о 284 погибших, 2 323 раненых. 1710 зданий разрушены.

Соотечественница Инга, проживающая в Адане, для «КП»: В Адане было 7.4 баллов, первый толчок - минута, второй - 3 минуты. Дальше конкретно трясло часа два. У нас пока известно об обрушении трёх многоэтажных жилых корпусов по 14 и 18 этажей. Число жертв и раненых пока неизвестно. Но никто здания покинуть не успел. В городе объявили ЧП. Требуют покинуть опасные здания и направляться в безопасные зоны. Их по городу около 30. Главные улицы города перекрыты. Народ собирается группами в надежных одно-двухэтажных зданиях. Многие покидают город, едут на дачи и в деревни. На выезде из города пробки. Объявили сбор строителей и добровольцев для помощи в расчистке завалов, открыли пункты приёма крови. Могу сказать, что Адана ещё легко отделалась. В соседних городах ситуация в разы тяжелее.