Дети носят в термосе бомбы, но они – только пешки в войне озверевших банд: как благополучная Швеция превратилась в гетто

Швеция – единственная европейская страна, где количество убийств с использованием огнестрельного оружия значительно выросло с 2000 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция – единственная европейская страна, где количество убийств с использованием огнестрельного оружия значительно выросло с 2000 года. Как пишет The Telegraph, из тихой безопасной страны Швеция постепенно превратилась в бурлящий котел мигрантов, в которой с пугающей скоростью растёт преступность.

«Когда моя жена переехала в Стокгольм, ей потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к здешнему уровню преступности», – поделился главный редактор британского журнала The Spectator Нельсон Фрейзер. – «Жёлтые полицейские таблички с призывами дать свидетельские показания, появлявшиеся после очередного инцидента с поножовщиной, приводили её в ужас. Если ей нужно было выйти на улицу вечером, она вооружалась так, будто отправлялась в бой».

В прошлое Рождество столица Швеции и вовсе стала напоминать Чикаго 1930-х годов, ведь в городе разразилась настоящая гангстерская война. Бандиты отправляли друг другу «поздравительные» письма с бомбами, а наёмные убийцы массово выслеживали свои цели.

Предоставив в 2015 году убежище рекордному числу мигрантов (более 160 тысяч), «в качестве приданого» Швеция получила и все знакомые приезжим виды преступности других стран. Щедрость в отношении беженцев по своим масштабам сравнима лишь с теми трудностями, с которыми страна столкнулась в процессе их интеграции в общество. Разница в уровне безработицы между местными жителями и приезжими в Швеции является самой большой среди стран развитого мира (4% и 15% соответственно). Таким образом, власти просто позволяют контрабандистам, перевозящим нелегальных мигрантов, заполнять людьми пригороды, где организованная преступность – это крупный бизнес.

Теперь арест главаря банды лишь порождает ожесточённую борьбу за власть между соперничающими группировками, которых по официальным данным в стране не менее 52. «Дело в целой субкультуре насилия, взращённой чрезмерно либеральными миграционными законами и системой уголовного правосудия Швеции», – отметил начальник стокгольмской полиции Макс Окервалл.

«В стране сформировались параллельные сообщества: мы живём вместе, но в совершенно разных реальностях», – добавила бывшая премьер-министр Швеции Ева Магдалена Андерссон. – «Словосочетание «опасный район» вызывает массу противоречий, однако оно однозначно применимо к тем районам, куда боятся ехать не только представители власти, но даже бригады скорой помощи».

Несмотря на это, шведские суды всегда беспокоились о благополучии преступников, особенно молодёжи. Несколько лет назад в стране был принят закон, согласно которому арест, задержание или тюремное заключение любого лица моложе 18 лет должно осуществляться только «в крайнем случае». Это привело в восторг гангстеров, которые восприняли закон как разрешение использовать детей в качестве своих пешек.

«Для меня это уже стало нормальным», – заявил очевидец после того, как на прошлой неделе в торговом центре Стокгольма убили 15-летнего подростка. – «Это уже третий или четвертый подобный случай, поэтому меня это не слишком шокирует». По данным полиции, дети составляют большинство арестованных в стране за бандитизм. Более тысячи завербованных подростков до сих пор разгуливают по улицам городов. Их фирменное оружие – это бомба в термосе, который ни у кого не вызывает подозрений.

Нежелание решать проблемы миграции и роста сопутствующей преступности привело к тому, что в сентябре прошлого года премьер-министр Швеции ушла в отставку, а правое оппозиционное крыло во главе с националистической партией «Шведские демократы» получило большинство в правительстве. Крайне правые рассчитывают «очистить страну от мигрантов и преступников, создав тем самым этнически чистое общество».

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