Присоединиться может каждый: «Вода России» объединила более семи миллионов волонтеров

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Всероссийская акция по очистке от мусора берегов «Вода России» за восемь лет проведения объединила более семи миллионов волонтеров, которым небезразлична природа нашей необъятной страны. Добровольцы в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» уже очистили свыше десяти тысяч водоемов.

Только за этот год они собрали 50 000 м³ мусора – если сложить его в грузовые контейнеры и поставить их друг на друга, то получится башня высотой 8,5 км! Акция стала праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России. «Вода России» повышает экологическую грамотность населения, привлекает внимание общественности, в том числе молодежи, к охране и улучшению качества водных ресурсов.

Благодаря таким инициативам в стране формируется бережное отношение к уникальным рекам и озерам. Присоединиться к крупнейшей акции и вступить в число неравнодушных волонтеров может каждый.

Рассказываем, как это сделать и по-настоящему помочь природе.