В Турции утром в понедельник, 6 февраля, случилось сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Фото: REUTERS

В Турции утром в понедельник, 6 февраля, случилось сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Магнитуда - 7,8 балла. Земля содрогнулась в 14 странах: Сирии (она очень близко к эпицентру) Грузии, Армении, Египте, Кипре, Израиле, Болгарии, Греции.

В Турции и Сирии масштаб трагедии ещё предстоит оценить. На данный момент власти Турции официально сообщили о 912 погибших, Сирии - о 230 жертвах. Более 5 тысяч человек ранены, тысячи зданий разрушены, сколько людей остаётся под завалами - неизвестно.

Эпицентр землетрясения - между Кахраманмарашем и Газиантепом. Это юго-восток страны, далеко от моря и от популярных курортов Турции, таких как Кемер, Белек, Аланья, Бодрум, Сиде, Мармарис и других. От Газиантепа до Антальи, например, больше 800 км.

Однако подземные толчки были такой силы, что их почувствовали на таком огромном расстоянии. Отдыхающие в Анталье и Белеке россияне пишут в соцсетях, что ночью гостиницы потряхивало, качались люстры.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Самый мощный подземный толчок произошёл в 4.17 утра на глубине 7 км. Он длился 30 секунд. Магнитуда, по разным данным, от 7,4 до 7,8. Потом было ещё 50 афтешоков магнитудой до 6,6, сообщают специалисты Центра исследования землетрясений Кандилли Босфорского Университета в Стамбуле. И трясти в этом месте будет ещё в течение года, предупреждают сейсмологи. Дело в том, что здесь сходятся две тектонические плиты - Анатолийская и Аравийская.

ЕСТЬ ЛИ ТАМ РОССИЯНЕ

Граждане России не обращались в генконсульство РФ в Стамбуле и Анталье после землетрясения, заверили дипломаты.

Российское посольство в Сирии тоже не получало информации о жертвах или пострадавших среди граждан РФ, но на всякий случай обзванивает находящихся в стране соотечественников.

Впрочем, в Сирии наши граждане находятся только по работе или семейным делам. Турция же - самый популярный у россиян зарубежный курорт, в прошлом году там провели отпуск 5 миллионов 232 тысячи наших отпусков (это статистика Министерства культуры и туризма Турции).

Однако летят наши туристы в Стамбул (северо-запад страны) или на курорты Эгейского и Средиземноморского побережья (юго-запад). На юго-востоке Турции в момент землетрясения не было организованных российских туристов, подтвердила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от нее. В этих регионах российских организованных туристов нет.

В теории могли быть самостоятельные путешественники - ценители истории и горных пейзажей. Газиантеп славится своими древними памятники разных эпох и цивилизаций, от хеттов и Урарту до Римской империи и Византии. Один из них, крепость Газиантеп, построенная при императоре Юстиниане в 6 веке н.э., серьезно пострадала во время землетрясения.

ЛЕТАЮТ ЛИ САМОЛЁТЫ В ТУРЦИЮ

Можно ли туристам лететь в Турцию после землетрясения 6 февраля 2022? И что если куплен билет на ближайшие дни? Лететь ли? В Стамбул, Анталью и другие крупные аэропорта самолёты летают.

Землетрясение на юго-востоке Турции не повлияло на выполнение рейсов российских авиакомпаний, полеты осуществляются штатно, заявили в Росавиации.

Хотя… На онлайн-табло аэропорта Стамбула в понедельник едва ли не каждый второй рейс задержан или отменён. Но виновато не землетрясение - в мегаполисе сильный снегопад, самолёты не принимают по погодным условиям.

Закрыты региональные аэропорты Хатай в городе Антакья (там полностью разрушена взлетно-посадочная полоса) и Газиантеп. Рейсы из России в это воздушные гавани не выполнялись.

В Сирии прекращено железнодорожное сообщение во всей стране для проверки на предмет повреждений.