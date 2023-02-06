Деньги есть, а фамилии нет: Владимир Путин принял закон, обезличивающий декларации о доходах депутатов

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

С самого утра Владимир Путин подписал целый пакет новых законов. Среди них есть несколько по-настоящему революционных. На наш взгляд, сильнее всего на будущее страны повлияет закон «О государственной геномной регистрации». Но есть и другие важные документы, и вот какие:

БАЗА ДНК

Теперь у трех групп людей будут принудительно брать анализы геномной информации. Это:

1. сидящие в тюрьме преступники

2. подозреваемые в преступлении

3. отправленный под административный арест

Почему создание базы ДНК – это так важно? Потому что с ее помощью правоохранителям гораздо проще станет раскрывать преступления, плюс появится возможность раскрыть старые убийства.

Дело в том, что человек постоянно оставляет вокруг себя свою ДНК. Опадающие частички кожи, слюна, капли крови, волоски и т.д. Этого криминалистам достаточно, чтобы выявить геном всех, кто побывал на месте преступления. Практически 100% доказательство.

Но вот беда: эту информацию пока не с чем сравнивать. Нет у нас пока единой базы ДНК преступников. Зато после ее создания все станет сильно проще. Всякие частицы кожи под ногтями жертвы, смазанные отпечатки на пистолете – этого достаточно для определения генома преступника. И если он будет в базе, то отвертеться не получится.

Конечно, в базе будут далеко не все россияне, а только несколько сотен тысяч уголовников и подозреваемых. Но и это уже важно.

В России принят закон, которые разрешает россиянам отказаться от сдачи биометрических данных. Но на преступников и арестованных он не распространяется. Фото: Shutterstock

Первым в мире преступником, задержанным по анализу ДНК, стал британец Колин Питчфорк. В середине 80-х его арестовали за изнасилования и убийства женщин. Маньяка вычислили по геному спермы.

А есть и забавные случаи. 16 лет – с 1993 по 2009-й – полиция Европы искала «Хайльнброннского фантома». Одну и ту же ДНК женщины нашли в разных странах на месте 40 разных преступлений. Убийство, угон машины, камень на месте кражи… Разгадка оказалась невероятной – «преступницей» все это время была работница фабрики, где делали стерильные ватные палочки для забора анализов ДНК. Палочки вышли не такими уж стерильными.

Кстати, в России недавно приняли закон, которые разрешает россиянам отказаться от сдачи биометрических данных. Но на преступников и арестованных он не распространяется.

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ ДОХОДЫ

С 1 марта депутаты Госдумы, Совфеда и всех региональных парламентов смогут подавать обезличенные декларации о доходах. Публиковать их будут в виде статистических сборников. У народного избранника № 1 есть 5 квартир и 7 машин, а у народного избранника № 2 еще и личный вертолет. Но у кого что – попробуй угадай.

В пояснительной записке к первоначальной версии закона авторы - глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников – написали, что лишь заботятся о региональных депутатах. Ведь в провинции народные избранники часто совмещают депутатство с обычной работой. Ежегодные отчеты «создают избыточные трудности».

Но потом в законопроект к бедным региональным депутатам добавили вообще всех возможных парламентариев.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.

Напомним, 9 января Россия вышла из антикоррупционной конвенции ЕС. Мы к ней присоединились еще в 1999 году. Собственно, с тех пор и началась публикация деклараций о доходах крупных госслужащих и депутатов. Этого требовала конвенция.

Но теперь Совет Европы прекратил наше полноправное членство в Группе государств против коррупции. При этом, другие страны все еще могли контролировать, как мы выполняем обязательства конвенции, Россия же лишилась и голоса, и права обсуждать доклады…

Владимир Владимирович справедливо назвал это "дискриминацией". Какой-то смысл для нас оставаться на таких условиях полностью пропал.

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКОНЫ ПОДПИСАНЫ

* Правительство начнет составлять список научных организаций, которые будут учить не бакалавров и магистров. А специалистов, как раньше.

* В России создается система социальной адаптации осужденных (пробация). Речь идет о помощи в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении необходимого образования, восстановлении утраченных связей с родственниками, документов и прав на имущество.