Отец-тиран убил ослушавшуюся его дочь-блогершу: начались массовые протесты

Манифестанты требуют ввести закон против домашнего насилия Фото: REUTERS

Волна народного возмущения нарастает в Ираке, пишет Al Jazeera. В начале февраля в полицейский участок в южной провинции Дивания обратился мужчина с чистосердечным признанием: он признался, что задушил собственную дочь. Жертвой оказалась 22-летняя YouTube-блогер Тиба аль-Али. Девушка в своем видеоблоге рассказывала о своей повседневной жизни, иногда показывая подписчикам своего жениха.

Девушка жила в Турции с 2017 года, но в этот злополучный зимний день находилась в гостях у родных в Ираке. Тогда и разыгрался семейный скандал. Предположительно, отец Тибы заявил, что недоволен ее решением жить в Турции в одиночестве, после чего и разыгралась ссора. Разнимать родственников пришлось полиции.

Казалось, после этого отец с дочерью должны были взять паузу в выяснении отношений и перевести дух, но нет. На следующий день аль-Али сам заявился к полицейским с шокирующим признанием — он собственноручно убил свою дочь.

В воскресенье у здания Высшего судебного совета Ирака попытались собраться протестующие, выступающие против домашнего насилия. Но власти правопорядка помешали им. Активисты держали плакаты с надписями «Прекратите убивать женщин» и «Убийца Тибы должен быть привлечен к ответственности». Некоторые посчитали, что тюремное заключение слишком мягкое наказание для аль-Али и выдвинули требование казнить отца-убийцу.

Манифестанты требуют ввести закон, который бы защищал женщин от домашнего насилия. На сегодня в Ираке такого закона нет. Впервые такая инициатива была внесена в парламент в 2014 году, но его рассмотрение застопорилось из-за противников этого предложения. Они считают, что такой закон «разрушит социальную канву Ирака».

Напомним, ранее демонстрации охватили Иран, где на протяжении нескольких месяцев митингующие выступали в поддержку прав и свобод женщин. Это случилось после того, как в полицейским участке скончалась Махса Амини, задержанная полицией нравов якобы из-за неправильно надетого хиджаба. Протесты против ущемления прав женщин в Иране прокатились по всему миру.