Песков заявил о высшей политической готовности России помочь Турции и Сирии после землетрясений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В понедельник, 6 января, начиная брифинг для российских и иностранных журналистов, официальный представитель Кремля сообщил следующее:

…- Владимир Путин уже отправил телеграммы президентам Турции и Сирии - выразил сочувствие, соболезнование в связи с большими жертвами, которые были вызваны разрушительными землетрясениями, президент также заявил о готовности Российской Федерации оказать при необходимости помощь.

- Дмитрий Сергеевич, по поводу телеграмм соболезнования Владимира Путина руководителям Турции и Сирии, - продолжил тему журналист «Комсомольской правды». - В МЧС на чрезвычайную ситуацию уже отреагировали - в зону бедствия готовы вылететь два самолета ИЛ-76 со 100 спасателями. А еще какая может быть помощь, поддержка, от других министерств и ведомств, можете сказать?

- Ну, это все будет зависеть от потребностей Турецкой Республики, - сказал Песков. - В целом Турция, безусловно, обладает своим, достаточно крупным потенциалом по организации спасательных работ.

Но, вы знаете, что там пока еще нет окончательных точных данных по погибшим, по разрушениям.

У российских спасателей есть определенные технологии, особенно в плане определения жизнеспособности тех или иных строений после землетрясения. Это знаменитая система «Струна», которая неоднократно доказывала свою эффективность, другие системы.

Поэтому, если этот опыт наших спасателей пригодится, и если турецкая сторона скажет об этом… Безусловно, здесь главное и определяющее – потребности турецкой стороны, о которых может заявить только она сама.

Поэтому, готовность на высшем политическом уровне обозначена, ждем сигналов от наших турецких друзей.

И - от сирийских.

- А предполагается какой-то телефонный разговор главы государства с руководителями Турции и Сирии? - спросил я.

- В настоящий момент в графике этого нет, - ответил пресс-секретарь, - но, при необходимости, мы очень оперативно сможем это организовать.