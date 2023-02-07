Абонентам билайн снизили размер комиссии за оплату парковок в Москве

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Абоненты билайн могут платить за парковку в Москве меньше. Сэкономить получится, пополняя лицевой счет в приложении «Парковки России» с мобильного баланса. В таком случае размер комиссии составляет 4,95%.

Напомним, ранее комиссия была 5,6%, кроме того, дополнительно взимались 10 рублей в качестве сбора за транзакцию.

Приведем пример. При стоимости паркинга в условных 100 рублей до снижения ставки клиенты билайн платили комиссию в размере 15,6 рубля. Сейчас дополнительные расходы составят всего 4,95 рубля с тех же условных 100 рублей за паркоместо.

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