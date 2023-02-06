Минобороны России протянуло руку помощи турецким коллегам

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

«Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования Хулуси Акару в связи многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в Турецкой Республике, произошедшими в результате землетрясения и предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим», - сообщили в Минобороны.

Со своей стороны, министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар поблагодарил генерала армии Сергея Шойгу за предложенную помощь, пообещав подготовить в ближайшее время конкретные предложения.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Отметим, что в Сирии, где по последним данным от землетрясения погибло 237 человек российские и турецкие военнослужащие несут совместную службу. В рамках положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 г, турецкие и российские воины ведут совместное патрулирование.

Напомним, в Сирийской Арабской Республике российские военнослужащие продолжают работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.