Смешные, нелепые и блестящие наряды на «Грэмми»: платье Бейонсе сшили из пиджака Стаса Михайлова?

Стас Михайлов встретил 2023 год в модном серебристом пиджаке. Из такой же ткани юбка Бейонсе на «Грэмми». Фото: REUTERS, Первый канал

Звезды традиционно самые дорогие украшения и наряды надевают на премии и фестивали. Вот и на премии «Грэмми»в Лос-Анджелесе как на модном показе: парад новинок именитых модных домов. Бренды дарят звездам платья на «Грэмми» – считают престижным, когда артист появляется на статусном мероприятии в их наряде. Посмотрели: кто в чем пришел на «Грэмми – 2023». И выбрали лучший образ со стилистом.

Бейонсе

Певица Бейонсе победила в четырех номинациях и нарядилась для получения наград в блестящий наряд от Gucci. Стилист Анвар Очилов в разговоре с kp.ru назвал этот образ самым эффектным и стильным на премии: «Роскошное сочетание оттенков – переход с бежевого на серебристый. Испанский крой юбки (его еще называют «рыбкой») не выходит из моды, он удлиняет ноги и придает образу женственность. Макияж с акцентом на глаза, очень легкая текстура тона, небрежные локоны – все хорошо и стильно. Проработана каждая деталь. Хорошо, что без перебора». Завышенная талия юбки выбрана ради короткого корсета, который также удачно подчеркивает фигуру артистки. Мягкая серебристая эко-кожа – актуальный материал для торжественных мероприятий два года подряд. Кстати, Стас Михайлов в новогоднем огоньке на Первом канале пел в таком серебряном пиджаке. Топ атласный, перчатки из матовой эко-кожи – смешения стилей фишка на весь 2023 год. Можно носить кожу с кружевом, с шелком или атласом. Наряды Бейонсе бренд шьет на заказ по индивидуальным меркам. Тот случай – когда похожий можно повторить: сшить и носить. В отличии от остальных экстравагантных платье премии. Купить готовый вечерний наряд от Gucci можно за кругленькую сумму – цены стартуют от 500 тысяч рублей.

Адель пришла в платье от Louis Vuitton из алого бархата – главного материала 2023 года для вечерних выходов. Фото: REUTERS

Адель

Певица Адель получила премию за «Лучшее сольное поп-исполнение». Адель пришла в платье от Louis Vuitton из алого бархата – главного материала 2023 года для вечерних выходов. Объемные воланы на рукавах – как модная фишка. Адель после своего знаменитого похудения на 50 кг может себе позволить ткани и крой нарядов, которые делает фигуру грузной. Здесь фигуру Адель бархат и фасон платья утяжеляют на целый размер. Платье для нее получилось грузным и кажется было сшито без примерок.

Джей Ло в Джей Ло в платье Gucci выглядит блестяще: много камней, пайеток. Длиннющий шлейф, воланы, прозрачные ткани, грудь напоказ — все как любит звезда на премиях. Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес

Джей Ло в Джей Ло в платье Gucci выглядит блестяще: много камней, пайеток. Длиннющий шлейф, воланы, прозрачные ткани, грудь напоказ — все как любит звезда на премиях. На шее драгоценный обвес — пара бриллиантовых змей от Bvlgari. Парой то украшение еще никто не носил. Кстати, такая змейка есть у Любовь Успенской – цена одного украшения выше 20 миллионов рублей. Лопес вся в бриллиантах: кольца, браслеты. По оценкам экспертов такой обвес тянет более чем на 100 миллионов рублей. И это, не считая кольца с зеленым бриллиантом – подарка Бена Аффлека на помолвку.

Лиззо наградили за «Лучшую запись» года. На красной дорожке она любит отличиться нестандартным нарядом. Фото: REUTERS

Лиззо

Лиззо наградили за «Лучшую запись» года. На красной дорожке она любит отличиться нестандартным нарядом. Часто удачно. Но не сейчас. 34-летняя артистка из-за наряда с огромной накидкой стала похожа на яркую бесформенную клумбу. Сама артистка думает, что олицетворяет скорую весну в паре с накидкой, расшитой цветами из лент. Накидки на голове носили на недавних модных показах – тренд такой. Образ от Dolce & Gabbana. Под накидкой спряталось эффектное платье.

Певица Карди Би пришла в фантастическом платье от индийского дизайнера Gaurav Gupta. Фото: REUTERS

Карди Би

Певица Карди Би пришла в фантастическом платье от индийского дизайнера Gaurav Gupta. Фантастическое оно из-за кроя: еще это платье называют платьем со шляпкой инопланетянки и космическими волнами для инопланетянки. Тот случай, когда фантазия модельера создала креативный и не пошлый наряд. Необычно и нарядно, хочется рассматривать и понять, как держаться эти волны. Похоже на накрахмаленные платья волшебниц на новогоднем утреннике. Ксения Собчак именно этот образ назвала лучшим на премии.

Гарри Стайлс в костюме французского бренда Egon Lab как аниматор, изображающий клоуна. Фото: REUTERS

Гарри Стайлс

Гарри Стайлс в костюме французского бренда Egon Lab как аниматор, изображающий клоуна. Автор и исполнитель Гарри Стайлс повторяет цирковые мотивы Арлекино – тренд минувшей недели моды. Ромбы Арлекино на одежде в тренде на 2023 год, но не в таком исполнении. Поклонники над ним уже пошутили: зато не жарко! Хорошо, что получать премию за «Альбом года» певец переоделся.

Модель с нестандартной фигурой Блэк Чайна удивила видавших многих модных критиков. Фото: REUTERS

Блэк Чайна

Модель с нестандартной фигурой Блэк Чайна удивила видавших многих модных критиков. Сразу: и смешно, и нелепо, и некрасиво – то ли черный лебедь, то ли ворона. Много перьев, бус, кристаллов, которые имитируют костюм птицы. Внизу только полупрозрачные капроновые колготки. Подходит чтобы сыграть птичку в спектакле.

Киркоров пришел на «Грэмми» с подругой Ликой Осиповой. Его костюм — коллаборация Versace и Fendi. Фото: СОЦСЕТИ

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в отпуске отдыхает в США, где и посетил премию. Киркоров доволен: «Хочу поучиться, посмотреть - что там интересного, порадоваться за своих американских коллег. Ну и костюмчик выгулять Fendace». Киркоров пришел на праздник музыки нарядным – костюм из коллаборации Versace и Fendi. Филипп Бедросович поблагодарил за приглашение на церемонию подругу - телеведущую и актрису Лику Осипову.