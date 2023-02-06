Технологии Big data помогли МТС увеличить блокировки спам-звонков в 2,5 раза

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Благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» компания заблокировала в 2022 году более 2,1 миллиарда нежелательных вызовов. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в прошлом году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше чем годом ранее.

В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам, который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС».

Чаще всего звонки спамеров нацелены на абонентов, проживающих в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону.