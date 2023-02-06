Антидепрессанты могут сделать человека бесчувственным: ученые предупредили о серьезных последствиях

Исследование показало, что антидепрессанты могут снижать мотивацию людей. Фото: Shutterstock

В последнее время в России и во всем мире растет спрос на антидепрессанты. Жители нашей страны в прошлом году потратили на такие таблетки более 5 млрд рублей, что на 70% выше, чем годом ранее.

Ученые и врачи не скрывают, что при явном лечебном эффекте препаратов от депрессии до сих пор не вполне понятно, как они работают. Наш мозг хранит еще немало тайн и загадок. При этом со временем накапливается все больше данных о побочных действиях лекарств. Новое исследование показало, что антидепрессанты, судя по всему, могут снижать мотивацию людей. На смену страданиям приходит частичная потеря чувствительности, притупление эмоций.

Команда ученых из Дании и Великобритании провела исследование по всем правилам доказательной медицины. Части добровольцев давали один из антидепрессантов последнего поколения, который широко применяется сейчас во всем мире, включая Россию. Это препарат из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Вторая группа получала плацебо (таблетку-пустышку). Эксперимент длился с мая 2020 г. по октябрь 2021 г.

Участники регулярно заполняли личностные опросники: о своем настроении, эмоциях, впечатлениях. А также выполняли задания нейропсихологических тестов. В ходе такого тестирования эксперты проверяли у добровольцев способность к обучению, исполнительности, принятию решений, распознаванию эмоций. Плюс память и концентрацию внимания.

Ученые и врачи не скрывают, что при явном лечебном эффекте препаратов от депрессии, до сих пор не вполне понятно, как они работают. Фото: Shutterstock

Исследование показало: у людей, принимавших препарат не менее 21 дня, снизился показатель под названием «чувствительность к подкреплению». По сути, речь идет о степени мотивации. Благодаря подкреплению человек снова и снова выполняет те или иные действия. Скажем, ходит на работу, поскольку за это платят зарплату (положительное подкрепление). Или чистит зубы, чтобы не было кариеса (отрицательное подкрепление). После более-менее длительного приема антидепрессантов добровольцы реагировали тесты, имитирующие применение «кнута» и «пряника», слабее. Такое снижение чувствительности характерно для апатии, отмечают специалисты. В то же время ни память, ни концентрация внимания на фоне антидепрессивной терапии ничуть не пострадали, подчеркивают авторы научной работы. Это тоже очень важный вывод, поскольку бытует представление, что такие препараты могут делать людей забывчивыми.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В своей научной работе исследователи делают оговорку: в данном опыте участвовали здоровые люди, не имеющие депрессии. Потому что для чистоты эксперимента нужна контрольная группа добровольцев, принимающих пустышки, а не лекарство. А держать без терапии пациентов с депрессией негуманно и даже чревато суицидами. Так что проверяли на здоровых.

У больного человека действие препаратов группы СИОЗС может отличаться. Однако из опросов и наблюдений врачей известно, что такие пациенты тоже нередко сообщают о «притупляющем» чувствительность эффекте антидепрессантов, пишут ученые. Исследование впервые четко продемонстрировало: в этом эффекте ключевую роль играет серотонин. Он известен как «гормон счастья» и также отвечает за снижение боли.

В любом случае мы получили дополнительные знания о действии антидепрессантов, отмечают эксперты. А открытие новой роли серотонина поможет усовершенствовать лечение не только депрессии, но и других психических расстройств.

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Есть и приятные побочки

Кроме нежелательных побочных реакций у антидепрессантов обнаруживаются и дополнительные полезные эффекты. Сегодня такие препараты применяют не только при психических заболеваниях. Антидепрессантами успешно лечат, например, синдром раздраженного кишечника и очень распространенную головную боль напряжения.

- Исследования показывают: если пациенты, перенесшие инсульт, получают современные антидепрессанты последнего поколения, то быстрее проходят неврологические нарушения, ускоряется реабилитация. И ощутимо уменьшается риск повторного инсульта, - рассказал «КП» врач-психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

Также препараты этой группы применяются в кардиологии. При ишемической болезни сердца антидепрессанты снижают риск инфаркта миокарда. «При менопаузе у женщин, если противопоказана гормональная заместительная терапия, антидепрессанты в небольших дозах могут избавить от многих неприятных симптомов», - добавляет врач.