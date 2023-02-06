Бумажные билеты уходят в прошлое, появились двухкилометровые составы: о чем глава РЖД рассказал Владимиру Путину

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Об этом Владимиру Путину рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Главный железнодорожник долго перечислял президенту все достижения компании во время встречи в подмосковном Ново-Огарево. Вот самое интересное и важное:

ПОЕЗДКА ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ

Привычные бумажные билеты стремительно уходят в прошлое. В 2022 году 74% поездок оплатили через интернет. Для сравнения, в 2019-м электронных билетов было немногим больше половины.

- Сейчас для посадки в вагон билет практически не нужен: можно показать паспорт, и вас пропустят на посадку, - рассказал Белозеров.

- Мы совместили информационные системы, и сейчас федеральные льготники не должны собирать большое количество документов – сразу же это всё предоставляется, для того чтобы продать билет (льготный – Ред.), - добавил он.

РЕКОРДНАЯ ДЛИНА

Железнодорожники опробовали новую технологию: по рельсам поехали сдвоенные грузовые поезда.

- Длина такого поезда больше двух километров. Такая технология, - объяснил глава РЖД.

- Он сколько же весит? – удивился президент.

- 14200 тонн – 7100 плюс 7100. Локомотивы специальные, и там особенность в том, что он идёт мимо станций, - ответил железнодорожник.

- Зимой в северных широтах наших не рвётся? – российский лидер оказался поразительно осведомлен в нюансах северной логистики.

Белозеров подтвердил, что в особенные морозы, ниже -35, вагоны не загружают до упора.

ВАГОНЫ ИДУТ НА ВОСТОК

Впервые за всю историю железных дорог объем перевозок на Восток превысил западные. 80 миллионов тонн против 76.

- Объём перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23%, а недружественные страны просели почти на 40%. Кто не захотел с нами работать, мы видим, что очень много чего теряют, - рассказал гендиректор РЖД.

Впервые за всю историю железных дорог объем российских железнодорожных перевозок на Восток превысил западные. Фото: Александр Щербак/ТАСС

КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Белозеров доложил, что в 2023 году будет построено 1400 километров линий квантовых сетей. Мы выйдем на второе место в мире по их протяженности.

О чем вообще речь? Квантовые коммуникации позволяют практически мгновенно передавать информацию так, что ее невозможно перехватить. Данные защищают базовые физически принципы. Объяснять долго и сложно. Просто поверьте, что это так.

Для железнодорожников защита от возможных взломов крайне важна. Ведь если запустить в систему ложные команды, это может привести к столкновению поездов или другим авариям.

- То, что вы уделяете такое внимание квантовым технологиям, это очень важно. Спасибо, это очень важно не только для транспорта, для «железки», но в целом для страны, для всей экономики, - поддержал президент.