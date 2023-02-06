Россия вышла на четвертое место в мире по запасам золота и валюты

Инвестиционный золотой слиток, изготовленный одной из российских ювелирных компаний. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Россия заняла четвертое место в мире по запасам золотовалютных резервов (ЗВР). К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, проанализировав данные центробанков разных стран на начало этого года. Борьба идет нешуточная. В 2021 г. мы уступили четвертое место Индии, но летом вернули позиции.

А если глянуть еженедельную сводку ЦБ РФ, то можно увидеть состояние нашей кубышки в динамике. В прошлом году мы чуть просели, ЗВР сократились с 630,6 до 582 млрд $, но постепенно восстанавливаемся, и на 27 января 2023 г. наши запасы составили уже 598 млрд$.

Интересно, а те арестованные Западом наши запасы на 300 млрд долларов, учитываются в зачете?

- Замороженные запасы проходят по нашему балансу, - рассказал в эфире «Радио КП» эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. - Другое дело, что они не находятся в оперативном управлении, ими пока невозможно распоряжаться.

По его мнению, запасы ЗВР — это индикатор нашей экономики.

- То что мы их наращиваем, говорит, что в экономике все не так уж плохо, если Центробанк мог себе позволить увеличить эти резервы, - говорит Беляев. - По сути, это страховочный фонд, который можно использовать в случае каких-либо катаклизмов.

Примечательно, что Запад заморозил именно валютные резервы. А слитки золота находятся в России, отметил экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько, также выступая на «Радио КП».

- Золота — очень удобный инструмент для расчетов в условиях санкций, которые мы считаем незаконными и не собираемся выполнять, - сказал Гинько. - Сейчас идут переговоры с Ираном, Индией и другими странам о проработке системы передачи золота в цифровой форме. То есть, дело идет к созданию цифровой валюты, обеспеченной золотом.

ТОП-5* стран с самыми высокими запасами золота и валюты, трлн $

Китай 3,31

Япония 1,27

Швейцария 0,924

Россия 0,582

Индия 0,563

*США свои данные не раскрывают

Источник: РИА Новости

Динамика росссийских золотовалютных резервов, трлн $

01.01.2020 – 0,554

01.01.2021 – 0,596

01.01.2022 – 0,631

01.01.2023 – 0,582

27.01.2023 – 0,598

Источник: ЦБР