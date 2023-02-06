Охота за китайским «шариком», или почему развал американской империи неизбежен

То, что нынешние США вошли в исторический цикл имперского заката, мало кто ставит под сомнение. Фото: REUTERS

Не утихающие страсти по китайскому «мирному зонду», сбитому американцами после нескольких дней бессильного наблюдения за его полетом над секретными базами США, живо напомнили переполох, вызванный в СССР приземлением в мае 1987 года на Красной площади легкомоторной «Сессны». Кто проглядел? Как такое стало возможным? Куда смотрели генералы? Где была наша ПВО?

Вопросы, на которые у властей не было внятного ответа, привели к отставке министра обороны маршала Соколова. Но суровые оргвыводы не могли погасить волну сильнейших эмоций - от жгучего стыда за беспомощность военных, гнева на бессилие лидеров страны до злорадного ликования противников «режима», усмотревших в событии признак разложения системы. Основание системы тот случай, действительно, подточил, а через четыре года она и вовсе сгинула.

Кстати, запущенное с легкой руки конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин определение «импотенты» в адрес администрации Байдена, как бы кто ни был склонен воспринимать его в сексуальном контексте, относится именно к политическому бессилию американских властей. Сорок версий, появившихся после героического уничтожения китайского «шарика» - почему он так глубоко залетел и не был сбит сразу, - лишь маскируют проблему, а не объясняют ее. И подтверждают: система дала серьезный сбой.

Сравнение этих двух случаев может показаться натяжкой. Но еще древние говорили, что всякое сравнение хромает. В данном случае важна не точность совпадений в событиях, а их значение для авторитета системы в восприятии внутри страны и за ее пределами. И тут, согласитесь, все «сечется».

То, что нынешние США вошли в исторический цикл имперского заката, мало кто ставит под сомнение. Особенно это очевидно тем, кто был свидетелем заката СССР, видел, где и как истончалась его сила и приходила немощь. Полтора года назад президент России, сославшись именно на то, что видит проблему как гражданин бывшего Советского Союза, заметил: «Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза». После эпопеи с «шариком» трудно удержаться от попытки хотя бы бегло сравнить путь, пройденный в конце ХХ века нами, и тот, на который в первой четверти XXI встали американцы. Впечатление иной раз именно такое: идут след в след…

Просто краткое перечисление, без детализации - все происходит в последние годы на наших глазах, поэтому тем, кто интересуется, разжевывать не надо.

Геронтократия. Горький, а порой едкий юмор по поводу дряхлых советских вождей и их физической и ментальной немощи. Анекдот времен престарелого генсека Черненко: «Знаете, а в Черненко стреляли. - Не может быть! - Да-да, стреляли в упор. Упор и упал…» Ну чем не Байден, пересчитывающий своими боками ступеньки трапа самолета?

Афганистан. В 1988-м советские войска ушли из этой страны, пробыв там восемь лет. Но морально-психологическая травма, нанесенная советскому обществу афганской войной, сказалась на деградации общественно-политической системы. Полтора года назад из Кабула, после двадцати лет фактической оккупации страны, бежали американцы. Даже не будем сравнивать два события, просто фиксируем: было!

Внутренний раскол общества. Помните библейское: «Царство, разделившееся в самом себе, не устоит». Мы это видели на себе в период распада Советского Союза. Слава Богу, удалось избежать рокового раскола в России. Хотя попытки, и самые настойчивые, были и есть. В США, что признают сами американцы, общество расколото почти пополам. Последние два президентских избирательных цикла там показали глубину и остроту разрыва, признаков преодоления которого нет. И опросы показывают, что значительная часть молодежи верит, что на их памяти случится новая гражданская война и страна развалится.

Нетерпимость. Тоже нам очень хорошо знакомо по «перестроечным» и последовавшим за ними годам. Нынешний всплеск внутренней враждебности в Соединенных Штатах и там же открыто развязанная новая «охота на ведьм» свидетельствует: раскачка национального согласия, что всегда считалось сильной стороной Америки, идет полным ходом.

Ревизия истории, разрушение памятников. По этой части на рубеже веков мы точно были впереди планеты всей. А теперь, если не брать во внимание происходящее на Украине, потому что там, действительно, особый случай, именно американцы пытаются перетрясти свою и чужую историю, поменять полюсы исторического «добра и зла», снести все памятники «неправильным деятелям» и строго карать, вплоть до «отмены», отступников и несогласных. Правда, в самое последнее время этот процесс за океаном чуть-чуть пригасили, но он тлеет до «лучших времен».

Историческое высокомерие и самоуверенность. «Марксистско-ленинское учение непобедимо, потому что оно верно!» Верно и - точка, какие еще нужны доказательства, пока партия у руля? Сравним: «Я верю в то, что Америка исключительна», - это президент Обама сказал. А это Трамп: «Мы - самая выдающаяся нация за всю историю!» Теперь Байден: «Мы самая уникальная страна в мире». Убедили?

Можно и дальше нанизывать подобные «бусинки» на ожерелье гегемона. При желании найдем немало и других имперских «родимых пятен», которые перерождаются в смертельную болезнь. Процесс этот не скорый, но, как говаривал один наш генсек, уже пошел… И лучше, чем на советском плакате с указующей рукой вождя мирового пролетариата, тут не скажешь: «Верной дорогой идете, товарищи!»