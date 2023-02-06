Самая страшная катастрофа столетия: В Турции за день произошло почти 200 землетрясений

Два самых мощных подземных толчка привели привели к гибели более тысячи человек. Сейсмологи фиксируют все новые толчки Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение 6 февраля «крупнейшей катастрофой за последнее столетие». В Турции погибли как минимум 1014 человек, более 5 тысяч ранены. В Сирии сейчас говорят уже о почти 600 жертвах.

Сейсмологи зафиксировали 190 подземных толчков в течение суток (точнее, с начала дня, он еще не закончился, как и серия афтершоков). Этим занимаются специалисты Центра исследования землетрясений и обсерватории Кандилли Босфорского Университета в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение 6 февраля «крупнейшей катастрофой за последнее столетие». Фото: Getty Images

Самые мощные толчки 6 февраля:

- магнитудой 7,4 - 7,7 ранним утром, в 4 часа 17 минут, эпицентр на глубине 5 км в районе города Газиантеп.

- магнитудой 7,5 в 13.24 минуты, с эпицентром также на глубине 5 км у города Кахраманмараш.

Все остальные толчки происходят примерно там же, в Юго-Восточной и Центральной Турции, у горного хребта Восточный Тавр. Здесь сходятся Анатолийская и Аравийская тектонические плиты.

В Турции погибли как минимум 1014 человек, более 5 тысяч ранены. Фото: Getty Images

СПРАВКА «КП»

Магнитуда - энергия, выделившаяся при землетрясении в виде сейсмических волн. Ее измеряют по шкале Рихтера, от 1 до 9,5.

Землетрясения магнитудой 7 - 7,9 случаются не так уж и редко, в среднем около 10 раз в год, если говорит о всей планете.

Однако дело не только в магнитуде, но и в силе воздействия подземных толчков. А она зависит от многих факторов: одно дело - когда мощно сотрясается дно Тихого океана вдали от континентов, другое - когда эпицентр рядом с большим городом.

Афтершок - подземный толчок, а чаще серия толчков, которые происходят после основного землетрясения. После мощных землетрясений афтершоки могут продолжаться месяцами. Скорее всего, так будет и в Турции. Об этом уже предупредили специалисты Центра исследования землетрясений и обсерватории Кандилли Босфорского Университета в Стамбуле.

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