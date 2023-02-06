Восемь бойцов БАРС «Каскад» награждены медалями «За отвагу»

Некоторые из них в середине ноября 2022 года ушли на фронт – тогда отмечали 17-летие МГЕР, напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Эти парни с самых первых дней в зоне СВО. Организовывали гуманитарную миссию, открывали наши гумцентры, помогали жителям в ещё неосвобожденном Мариуполе. Своими глазами видели, через что пришлось пройти людям, находящимся под террором боевиков ВСУ. Они не могли поступить иначе, когда была объявлена частичная мобилизация – добровольцами отправились на передовую», - написал он в своём телеграмм-канале.

По словам Андрея Турчака, сегодня БАРС «Каскад» – это глаза нашей артиллерии.

«Вместе с нашими Вооружёнными Силами ребята многое делают для продвижения вперёд по всей линии фронта, на самых опасных и сложных сегодня направлениях», - сказал секретарь Генсовета партии.

Напомним, в начале ноября 2022 года первый отряд молодогвардейцев-добровольцев отправился в зону СВО. В его составе были руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин и федеральный координатор «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко. Александр Амелин 31 декабря 2022 года стал кавалером ордена Мужества.

Всего с начала частичной мобилизации 93 активиста МГЕР и «Волонтёрской Роты» ушли на фронт добровольцами или по призыву.