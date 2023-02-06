Остерегайтесь QR-кодов: мошенники изобрели новый опасный способ кражи денег с вашей карточки

В Центробанке выявили мошенников, обманывающих россиян с помощью QR-кодов Фото: Shutterstock

Креатив финансовых мошенников и правда неисчерпаем. Они быстро подстраиваются под текущие реалии. И активно используют новые технологии. Так, в Центробанке недавно выявили схему с использованием QR-кодов. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред ЦБ Герман Зубарев.

Схема обмана заключается в следующем. В общественных местах размещается QR-код и заманчивый заголовок рядом с ним. Из серии «Узнай, сколько денег тебе должно выплатить государство».

- Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты, - пояснил Герман Зубарев.

Схема довольно старая. Раньше мошенники создавали специальные сайты. Там тоже было много халявы. То баснословные выплаты от условного «Газпрома», то возврат налогов от государства. Чтобы получить их на счет, надо было заплатить то пошлину, то комиссию за транзакцию. И таким образом у наивных пользователей выманивали сотни и тысячи рублей. Причем в автоматическом режиме.

Сейчас мошенники стали использовать QR-коды. И это тоже новое веяние. Еще несколько лет назад этот способ, скорее всего, не стал бы действенным. А сейчас многие пользователи уже привыкли. С помощью черно-белых квадратиков мы оплачиваем покупки на кассе магазина (если забыли пластиковую карту), переводим плату за услуги ЖКХ. В общем, привыкли пользоваться смартфоном и мобильными приложениями для ежедневных трат.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как защититься?

Тут все довольно просто. Сам по себе переход по ссылке, зашифрованной внутри QR-кода, ничем не грозит. Деньги спишутся лишь в том случае, если вы перейдете в мобильное приложение и там подтвердите транзакцию. Поэтому не стоит раскрывать незнакомцам свои личные и финансовые данные. И платить по неизвестным счетам.

Кстати, одно время было распространено мошенничество, связанное с подделкой коммунальных квитков. Преступники рассовывали по почтовым ящикам фальшивые платежки, в которых требовали срочно погасить задолженность по ЖКХ. А в противном случае угрожали отключить свет, воду или что-то еще жизненно важное. Кто-то не вдавался в детали и спешил оплатить долг с помощью QR-кода. А потом удивлялся, почему через несколько дней приходила еще одна платежка - уже настоящая.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, всегда проверяйте, от какой организации выставлен счет и кому именно вы отправляете деньги. Эта информация указывается при проведении платежа.