Ежемесячные выплаты на детей из маткапитала в России в 2023 году: новые правила

Семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала Фото: Shutterstock

Правительство утвердило правила направления средств материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Что изменилось:

- Теперь ежемесячную выплату из материнского капитала смогут получить все семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц вне зависимости от очередности рождения ребенка.

- Получать выплату можно до тех пор, пока ребенку не исполнится трех лет. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них.

- Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка. в месяц. В среднем по стране это 13,9 тыс.руб.

- Семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала.

- Подать заявление на ежемесячную выплату из маткапитала можно через портал госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.

Мишустин отметил, что правительство продолжает выстраивать целостную систему помощи семьям с детьми, которые имеют невысокие доходы. Так, с 1 января в силу вступил закон о едином пособии для таких семей. По словам премьера, только в январе возможностью получить пособие воспользовались родители более 2 миллионов детей. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать вопросы помощи семьям с детьми на личном контроле.

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