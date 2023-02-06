Восьмилетний Филипп из Ленинградской области вместо подарков на день рождения попросил друзей отправить гуманитарную помощь участникам СВО

Фото: пресс-служба правительства реги­она

Филиппу из Ленинградской области недавно исполнилось 8 лет. На свой день рождения мальчик попросил друзей не дарить ему подарков. Юный именинник рассудил, что ему вполне хватит традиционного торта со свечками и теплых поздравлений. А деньги, предназначенные для презентов, можно использовать на важное и нужное дело – помощь нашим бойцам в зоне спецоперации.

Филипп предложил всем друзьям купить для военнослужащих из Ленинградской области тёплые балаклавы, носки и перчатки. Ребята написали письма военным, купили все необходимое и разложили по пакетам. Посылки от Филиппа и его друзей отправили на фронт со спецпредставителем губернатора Ленинградской области в зоне СВО Сергеем Мачинским. Вместе с подарками и экипировкой, собранной жителями 47-го региона, он привез бойцам видео от Филиппа. Мальчик рассказал участникам спецоперации, что их очень ждут дома, и пожелал им вернуться с победой, живыми и здоровыми.

В понедельник, 6 февраля, бойцы из Ленобласти прислали Филиппу ответ. Военнослужащие записали видеообращение, в котором поблагодарили мальчика за подарки. Ролик был опубликован в Telegram-канале администрации региона.

- Передаем большое спасибо команде 47 за организацию поставки гуманитарной помощи. Она очень поможет нам в достижении победы. Отдельное спасибо мальчику Филиппу за переданные шапки-балаклавы, перчатки и прочую одежду. Победа будет за нами! – пообещали военнослужащие.

Из Ленинградской области на фронт регулярно доставляется гуманитарная помощь, техника и обмундирование. На днях военнослужащие получили внедорожники «Нива», переданные губернатором региона Александром Дрозденко. Перед отправкой в зону СВО ленинградцы переоборудовали автомобили для нужд спецоперации в соответствии с пожеланиями военных. «Нивы» принял третий армейский корпус в Таганроге, затем машины были отправлены в зону проведения спецоперации. Техника будет использоваться для переездов, оперативного перевоза раненых и многих других задач.

- Продолжаем отправлять на Донбасс спецтранспорт. Предварительно все машины проходят техобслуживание и перепрофилирование с учетом задач и пожеланий бойцов.

Благодарю всех, кто включился в организацию помощи: от жертвователей до работников автомастерских и организаторов доставки спецтранспорта. Помощь Ленобласти видят и ценят на фронте, - отметил Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Помощь идет из каждого района региона, в ее сборе принимают участие и местные администрации, и простые жители. Муниципальный штаб #Мывместе Подпорожского района недавно передал военнослужащим автомобиль «УАЗ» с позывным «Красотка». Машину отправили вместе с гуманитарным грузом: бойцы получили 100 килограммов тушенки из лося, планшеты и наушники для стрельб.

Жители Бокситогорского района через командира передали ленинградским мобилизованным электрический генератор и посылки с теплыми вещами. Штаб #Мывместе Приозерского района приобрел для фронта антидронное ружье. В сборе средств на него участвовали неравнодушные жители, бизнесмены и местная администрация. Из Сланцевского района на фронт отправили сварочный аппарат, демисезонную одежду и продукты. Жители Тихвинского района собрали и своими силами доставили полторы тонны гуманитарной помощи для военных и раненых бойцов, проходящих лечение в госпитале. От фонда «Сердце к сердцу» на Донбасс отправилась автоколонна с теплым бельем, лекарствами, продуктами и печами. Отдельную посылку фонд передал Мариупольской школе искусств: в ней - музыкальные инструменты.

От губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в зону СВО отправили внедорожники «Нива».

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