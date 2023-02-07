От «Алькатраса» и «Крестов» до бегства на вертолете: истории самых дерзких побегов из неприступных тюрем

Чарльз Собрадж провел в тюрьме больше половины жизни, но знаменит двумя дерзкими побегами. Фото: PRAKASH MATHEMA/AFP/EAST NEWS

В конце прошлого года на свободу вышел Чарльз Собрадж, известный под кличками Змей и Бикини-киллер. По паспорту - француз, а по крови на половину индиец, на половину - вьетнамец, он был обвинен в убийствах европейских туристов в 1970-80-х годах в странах Юго-Восточной Азии.

В начале 2000-х годов его задержали власти Непала, предъявив ему обвинение в убийстве двух туристов в 1975 году. За решеткой Собрадж провел почти 20 лет и по состоянию здоровья был отпущен на свободу.

Это был уже не первый срок Змея. До этого его посадили в тюрьму в Индии, где он находился 12 лет. Благодаря тому, что Собрадж смог пронести в тюрьму драгоценные камни, за решеткой он вел роскошную жизнь - уютная камера, вкусная еда, телевизор, встречи с журналистами.

К концу срока над Собраджем нависла угроза экстрадиции в Таиланд, где он был в розыске, с последующим судом и смертной казнью. Поэтому в 1986 году преступник закатил грандиозную вечеринку для сокамерников и охраны. Конвой и сокамерников он угостил тортом с наркотиками и улизнул из тюрьмы. Задержали его быстро, в одном из ресторанов Гоа, и продлили срок заключения еще на 10 лет.

«Комсомолка» вспоминает другие дерзкие случаи побегов из тюрьмы в истории.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Эль Чапо во время задержания. Фото: AP/FOTOLINK/EAST NEWS

Мексиканский наркобарон Эль Чапо (Хоакин Гусман Лоэра) не раз оказывался за решеткой и всякий раз ему удавалось бежать. Впервые его арестовали в 1993 году в Гватемале и отправили на родину, где ему вынесли приговор - 20 лет тюремного заключения. Но в 2001 году подкупив работников одной из самых строгих тюрем, он сбежал, укрывшись в тележке с грязным бельем. Его искали спецслужбы всего мира, за его голову вынесли награду почти в 4 млн долларов.

В 2014 году Эль Чапо вновь задержали и без единого выстрела. Но уже через год он улизнул из тюрьмы особо строгого режима Альтиплано. Для побега его сообщники прорыли туннель под камерой длиной полтора километра, оснастили ее освещением, вентиляцией и шпалами. Наркобарон выбрался на свободу с помощью переоборудованной вагонетки с мотоциклом. В пособничестве обвинили также и работников тюрьмы.

Мексиканская актриса Кейт дель Кастильо после роли в сериале «Королева Юга» приглянулась наркобарону Эль Чапо. Фото: AFP/EAST NEWS

Правда, на свободе Эль Чапо был недолго. В 2016 его вновь поймали. Всему виной оказалась женщина - мексиканская актриса Кейт дель Кастильо. Наркобарон был ее поклонником и пригласил на встречу. Так его смогли выследить спецслужбы. Через три года его приговорили к пожизненному без права на досрочное освобождение.

ОБМАНИ МЕНЯ

Частенько истории побегов ложатся в основу голливудских фильмов. Одна из них - «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо ди Каприо. Фрэнк Абигнейл - Остап Бендер середины ХХ века - встал на скользкую дорожку в подростковом возрасте, обманув даже своего отца на 3,4 тыс. долларов. За свою «карьеру» он «сменил» восемь профессий, выдавая себя и за работника американской таможни, пилота авиакомпании TWA, врача, преподавателя, работал в офисе генпрокурора Луизианы. Также он несколько раз угонял автомобили, крал чужие банковские чеки, подделывал документы и увел в итоге 2,5 млн долларов из банков. На его счету два успешных побега из тюрьмы.

Фрэнк Абигнейл после задержания в 1974 году.ru. Фото: wikipedia.org

В первый раз его осудили в Луизиане, приговорив к 12 годам испытательного срока под надзором, но через две недели после приговора Фрэнк бежал в Европу. Но и там он продолжил заниматься любимым делом - ордер на его арест выписали во Франции, Швеции, Италии.

В итоге в 1971 году американское правосудие отправило его за решетку за подделку чеков на 12 лет. Но и тогда Абигнейл чуть было не сбежал, убедив начальство тюрьмы в том, что он тайный агент ФБР. В один прекрасный день Фрэнка выпустили на свободу, чтобы он встретился с руководством ФБР. Благо, его успели оперативно задержать.

Позднее к Абигнейлу в тюрьму пришли реальные агенты ФБР, предложившие ему сократить срок взамен на консультации. Фрэнк согласился и оказался на свободе же через четыре года. После этого закоренелый преступник взялся за ум, став одним из успешных консультантов в области безопасности.

НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ

Неприступный «Алькатрас». Фото: ru.wikipedia.org

Тюрьма «Алькатрас», которую прозвали «Скала», долгое время считалась местом, откуда сбежать невозможно. Каталажка размещалась на маленьком острове в двух километрах от побережья Сан-Франциско и за 29 лет ее работы было совершено всего 13 попыток побега и все неудачные. На каждом аванпосте находилась вооруженная охрана, на всех оконных и вентиляционных проемах были установлены железные решетки. Но в июне 1962 года трое заключенных Фрэнк Моррис и братья Кларенс и Джон Энглин стали теми счастливчиками, кто смог покорить «Скалу».

Трое бесследно исчезнувших заключенных. Фото: ru.wikipedia.org

В течение нескольких месяцев они ковыряли вентиляционное отверстие под умывальником, чтобы превратить его в лаз. Из ложки и мотора от пылесоса они сделали дрель.

В ночь побега они оставили на своих кроватях муляжи тел из папье-маше и по туннелю выбрались на свободу. Но это было лишь полдела - необходимо было по воде добраться до большой земли. Тут пригодились прорезиненные плащи и ветровки, из которых арестанты изготовили надувной плот.

Сокамерники месяцами рыли потайной ход, чтобы найти путь на волю. Фото: ru.wikipedia.org

Удивительно, но после этого следы беглецов теряются. Их поиски не дали результата. Предполагали, что они утонули. Однако до сих пор дело о побеге остается открытым, его закроют только тогда, когда арестантам исполнится по 100 лет.

ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Из легендарной тюрьмы «Кресты» удалось сбежать лишь троим арестантам - в 1922, 1991 и 1992 годах.

В феврале 1992 году произошла самая известная попытка побега. Рецидивист Юрий Перепелкин оказался в «Крестах» летом 1991 года, за убийство ему грозил расстрел или пожизненный срок. Терять ему было нечего. За решеткой он сразу окружил себя сообщниками, сколотив банду из семи человек.

Побег был намечен на 23 февраля, когда одна из сотрудниц СИЗО планировала устроить празднование дня рождения. Операция началась утром. Во время прогулки по счастливой случайности на вышке не оказалось охранника, этим и воспользовались преступники, взяв в заложники конвоира. Попытка выбраться на крышу не увенчалась успехом, дверь оказалась закрыта и беглецов заметили охранники, которые сообщили о ЧП в оперативную часть СИЗО.

Преступники перешли к «плану Б», взяв в заложники еще двух работников «Крестов». Пугая спецназ муляжом гранаты, арестанты укрылись в служебном помещении, откуда выдвинули свои требования: оружие, машину до аэропорта и самолет за границу.

Руководство МВД требовало штурма, но оперативный штаб ждал, когда преступники сломаются, впрочем этого так и не произошло. Переговоры также не дали успехов, поскольку арестанты напились коньяка, который нашли в служебном помещении. Во время штурма были убиты трое арестантов, но перед этим им удалось зарезать одного из охранников.

АВИАТАКСИ

Побег из колонии в поселке Шексна Вологодской области поражает своей прямолинейностью. В марте 2012 года за осужденным за тройное убийство Алексеем Шестаковым прилетел… вертолет Ми-2. В это время арестанты находились на прогулке. Судно сделало несколько кругов, снизилось, с борта скинули веревочную лестницу, по которой Шестаков поднялся в вертолет. Ошарашенные сотрудники тюрьмы даже не успели осознать произошедшее.

Позднее оказалось, что Шестаков лично арендовал вертолет «Вологодский авиалиний» по телефону прямо из колонии. На аэродроме на борт судна сели сообщники осужденного. Угрожая пистолетом пилоту, они приказали лететь в сторону тюрьмы.

После незабываемого побега Шестакова и его помощников задержали через два дня.