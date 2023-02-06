Подарок природы: улитки спасут нас от ран

Ученые выяснили, что в выделениях моллюсков содержится уникальный биоматериал Фото: Александр РОГОЗА

Как уже писала «Комсомолка», животные «подсказали» ученым немало идей для открытий и полезных изобретений. В этот раз исследователи обнаружили ценную субстанцию в организме улитки. Сотрудники Куньминского института ботаники (Китай) опубликовали научную статью под названием «Натуральный биологический клей из слизи улиток для заживления ран».

Ученые выяснили, что в выделениях моллюсков содержится уникальный биоматериал. В опытах на крысах с поврежденной кожей открытое вещество ускорило регенерацию (заживление) и существенно снизило уровень воспаления. Причем, эффект был заметным как у обычных лабораторных животных, так и у модельных грызунов с сахарным диабетом 2-го типа. Эта болезнь известна своими тяжелыми осложнениями, включая язвы и другие поражения кожи.

«Биоматериал обладает отличной биосовместимостью и биоразлагаемостью, а также эффективно ускоряет заживление кожных ран», - пишут авторы научной работы. И предлагают использовать обнаруженное ими вещество для производства биоактивных повязок и биоинженерных каркасов. Если разработка дойдет до применения на практике (для этого еще нужны клинические испытания на людях), то охотиться за улитками, конечно, никто не будет. Химики синтезируют аналог открытого вещества в лаборатории.

КСТАТИ

А что, если прикладывать к ранкам косметические маски из слизи улиток?

Косметические маски, кремы и прочие средства на основе слизи улиток не относятся к медицинским изделиям. Ни их состав, ни свойства никто толком не исследовал - не проверял на том уровне, который необходим для подтверждения лечебного эффекта лекарственных препаратов. Прикладывать к ранам или мазать их изделиями со слизью улиток точно не стоит, предупреждают дерматологи. Велик риск занести инфекцию и усилить воспаление.

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Какие разработки для заживления ран есть у российских ученых

- Сотрудники Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали электроактивный полимер для медицинского применения. В экспериментах на клеточных культурах он показал высокую эффективность в заживлении поврежденных участков нервной, костной и других тканей.

- Ученые Московского института электронной техники и Сеченовского университета разработали метод заживления внутренних и внешних разрезов без образования рубцов. Такого эффекта удается добиться благодаря использованию лазера и специального биологического «припоя».

- Исследователи Пензенского государственного университета вместе с коллегами из Донецкого клинического территориального медицинского объединения разработали новое устройство для дренирования послеоперационных ран. Конструкция позволяет эффективно промывать рану озонированным антисептическим раствором. За счет этого, в том числе, ускоряется заживление и снижается угроза осложнений.